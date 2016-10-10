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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

اسپانیا نیز حملات هوایی به یمن را محکوم کرد

اسپانیا نیز حملات هوایی به یمن را محکوم کرد

دولت اسپانیا با انتشار بیانیه ای حملات هوایی عربستان در یمن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کوریر، دولت اسپانیا با انتشار بیانیه ای حملات هوایی عربستان به یمن در مراسم عزاداری که منجر به شهادت ۱۵۰ نفر و زخمی شدن شمار زیادی از مردم یمن شد را محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده است باید تحقیقات لازم تا مشخص شدن عوامل این حادثه انجام شده و نتایج آن اعلام شود.

دولت اسپانیا با ابراز تسلیت به خانواده های عزادار بر لزوم از سرگیری مذاکرات صلح برای دستیابی به شرایط پایدار تاکید کرد. 

همچنین از طرف های درگیر خواسته شده تا با رعایت حقوق بشر شرایط انجام مذاکرات را فراهم کنند.

کد مطلب 3792344
شقایق لامع زاده

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