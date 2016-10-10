ضرورت توسعه روابط استراتژیک ایران و آلمان در حوزه فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری، در جلسه ای مشترک با هیات بلندپایه علمی از کشور آلمان، گفت: روابط ایران و آلمان تاکنون تنها به تبادل دانشجو محدود بود که از این پس دیگر به این حد از روابط بسنده نخواهیم کرد و باید این همکاری ها به توسعه روابط استراتژیک حوزه علم و فناوری برسد.

وی افزود: تبادل دانشجو بین کشورها همیشه وجود داشته و در حال حاضر که ایران با آمریکا قطع رابطه کرده است ۱۱ هزار دانشجوی ایرانی در این کشور مشغول به تحصیل هستند و این ارتباط بین ایران و آلمان نیز وجود دارد و دانشجویان ایرانی زیادی در آلمان تحصیل می کنند؛ در صورتیکه ایران خواهان توسعه روابط دو کشور در حوزه های علمی و فناوری است.

به گفته ستاری، ایران آماده همکاری در زمینه استارتاپ ها و تحقیقات کاربردی با آلمان است و در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.

وی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید، اتفاقات جدی در حوزه اقتصاد دانش بنیان افتاده است و قصد داریم اقتصاد سنتی خود را تغییر داده و از اقتصاد جدیدی صحبت کنیم که نیروی انسانی و فکر آنها پایه این اقتصاد است.

وی افزود: در دولت جدید اقتصاد دانش بنیان در واقع پایه اقتصاد آینده کشور را مدنظر قرار دارد به همین دلیل است که در حوزه استارتاپ ها اتفاقات خوبی در کشور افتاده است.

ستاری در خصوص برگزاری استارتاپ های تخصصی در کشور، گفت: در حال حاضر در ایران استارتاپ های تخصصی و خوبی در زمینه ICT و بیوتکنولوژی برگزار می شود و بزرگترین استارتاپ کشور روزانه ۵ میلیون دلار فروش دارد که این کار در منطقه بی نظیر است.

وی تصریح کرد: ایران در حوزه بیوتکنولوژی هم به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است و در حال حاضر ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز داخلی در کشور تولید می شود.

رئیس هیات امنا صندوق پژوهشگران و فناوران کشور بیان کرد: برخلاف تصور موجود، ایران تنها در حوزه انرژی هسته ای پیشرفت نکرده بلکه در حوزه های مختلف علمی مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، هوا و فضا و انرژی ها نو نیز به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.

وی افزود: ایران در حوزه تحقیقات پایه و تجاری سازی فناوری با آلمان همکاری هایی داشته است و قصد داریم از این پس، سطح روابط ایران با آلمان را توسعه داده و در حوزه استارتاپ ها و تحقیقات پایه ای با این کشور همکاری کنیم.

ستاری با اشاره به حضور نمایندگان عالی رتبه موسسات علمی و تحقیقاتی معتبر آلمان در جلسه، گفت: حضور این افراد را مغتنم شمرده و معاونت علمی برای اجرای پروژه های مشترک با موسسات علمی کشور آلمان آمادگی دارد و می توانیم در پروژه های بزرگ بین‌المللی با این موسسات همکاری کنیم.

وی اظهار کرد: دوست داریم کشور آلمان ایران را به چشم یک شریک و همکار نگاه کرده و در زمینه های مختلف با ایران همکاری های علمی داشته باشد.

معاون علمی و فناوری خاطرنشان کرد: از این پس در جلسات کمیسیون مشترک ایران و آلمان بحث علم و فناوری به صورت جدی پیگیری شود اتفاقی که در یک سال اخیر نیفتاده است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قرارداد موجود بین دو کشور، گفت: قراردادی که بین ایران و آلمان وجود دارد مربوط به سال ۱۹۷۵ می شود که نیاز به اصلاحات اساسی و جدی دارد تا بر پایه این تفاهمنامه همکاری های مشترک بین دو کشور توسعه یابد.

ستاری تصریح کرد: معاونت علمی به عنوان دولت وظیفه دارد زیرساخت مشترک ایجاد کند تا شرکت ها، اساتید، مراکز علمی و دانشگاه های دو کشور به راحتی یکدیگر را پیدا کرده و با هم همکاری کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توافق صورت گرفته با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و هیات آلمانی حاضر در جلسه مبنی بر تعیین روزی به عنوان روز علم ایران و آلمان،گفت: معاونت علمی از این حرکت خوب و تصمیم به جا حمایت می کند.

به گفته وی ایران بزرگترین بازار منطقه در زمینه تجاری سازی محصولات، استارتاپ ها و انتقال انرژی است به گونه ای که بازار استارتاپ ICT سال آینده در ایران به ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید و در این زمینه پتانسیل خوبی در ایران وجود دارد.