  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

/ با وجودصدور ITC از سوي باشگاه الشباب امارات /

مهرداد اولادي نمي تواند در ديدار رفت فينال جام حذفي بازي كند

مهرداد اولادي نمي تواند در ديدار رفت فينال جام حذفي بازي كند

مهاجم فصل گذشته تيم فوتبال الشباب امارات نمي تواند تيم فوتبال پرسپوليس را در ديدار رفت فينال جام حذفي همراهي كند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن انصاري فرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس درملاقات با مسئولان باشگاه الشباب امارات آنها را مجاب كرد نسبت به صدور رضايتنامه بين المللي مهرداد اولادي اقدام كنند. بنابه گفته مديران باشگاه پرسپوليس كارت ITC صادر شده و او مشكلي از بابت همراهي تيمش در بازيهاي آتي ناخواهد داشت، اين درحالي است كه سازمان ليگ برتر اظهاراتي بر خلاف ادعاي مديران باشگاه پرسپوليس دارد.

آلبرت گريگوريان دبير اجرايي سازمان ليگ برتر در اين باره مي گويد:" تا به امروز و در فاصله يك روز مانده به برگزاري بازي نهايي جام حذفي هنوزرضايتنامه بين المللي اولادي به فدراسيون فوتبال نرسيده است و بر اساس قوانين نمي تواند درديدار برابر سپاهان به ميدان برود."

وي در ادامه مي افزايد:"البته بايد براي سازمان ليگ برتر وضعيت نظام وظيفه اولادي نيز مشخص شود، زيرا مسئولان باشگاه پرسپوليس مداركي دال بر اشتغال به تحصيل اولادي ارئه نكرده اند." 

با اين شرايط مهرداد اولادي در ديدار رفت جام حذفي نمي تواند پرسپوليس را همراهي كند اما براي حضور در بازي برگشت مشكلي ندارد.

کد مطلب 379235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها