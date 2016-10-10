به گزارش خبرنگار مهر، گلاره حاتم امروز دوشنبه در چهارمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت در کرمانشاه برگزار شد، به برخی از چالشهای پیشروی بحث امنیت غذایی و سلامت در استان اشاره کرد و اظهار داشت: کمبود منابع مالی در حوزه سلامت، همزمانی بیماریهای واگیر و غیر واگیر، شیوع بالای بیماریهای سِل و ایدز و تب مالت، کمبود نیروی انسانی و عدم پرداخت بموقع مطالبات از سوی بیمهها از جمله این چالشها است.
حاتم همچنین پوشش کامل جمعیت روستایی در بهرهمندی از پزشک روستایی، مطرح شدن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان قطب کلان منطقه ۳، اجرای پرونده سلامت الکترونیک، تیپ یک بودن دانشگاه را از جملع نقاط قوت برشمرد و گفت: در حال حاضر همه رشتههای تخصصی پزشکی و برخی رشتههای فوق تخصص در استان فعال است ...
وی در ادامه به کاهش سن ابتلا به بیماری اچ. آی. وی در استان اشاره و بیان کرد: از نیمه اردیبهشت ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ میزان ۲۰۱ میلیارد تومان اعتبار در بحث طرح تحول نظام سلامت به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه داده شده است.
حاتم با اشاره به وجود ۲۱ کلینیک ویژه، ۱۵۸ پزشک ماندگار و ۳۴ پزشک متخصص مقیم در استان کرمانشاه اشاره و اظهار کرد: انجام ۳۴ هزار و ۹۲۰ مورد زایمان طبیعی رایگان از دیگر خدمات این مدت بود.
مدیر برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سن امید به زندگی در استان طی سال ۹۴ را ۷۲ سال عنوان کرد و گفت: در سال ۸۳ امید به زندگی ۶۹ سال بود.
وی بیماریهای غیرواگیر را علت ۷۱ درصد مرگ و میر در استان کرمانشاه دانست و گفت: بیماریهای واگیر ۴ درصد، حوادث و سوانح عمدی ۴ درصد، حوادث غیرعمد ۱۱ درصد و سایر موارد ۱۰ درصد علل مرگ و میر هستند.
نرگس رستمی عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه شورای عالی امنیت و سلامت غذایی در بالاترین ارگان اجرایی و در سطح رئیس جمهور تشکیل میشود، افزود: بازدید از دانشگاههای علوم پزشکی و انتقال تجربیات از جمله برنامههای در دست پیگیری دبیرخانه این شورا است.
وی با اشاره به خروجی خوب جلسات شورای عالی امنیت و سلامت غذایی در قالب مصوبات گفت: پایش و پیگیری مصوبات از مهمترین تاکیدات ما در سطح استانها است.
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