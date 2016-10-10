به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد دیلم، اسماعیل زارع اظهار داشت: خیران در شهر امام حسن شهرستان دیلم، مقادیری بسته‌های لوازم‌التحریر به دانش‌اموزان هدیه کردند.

زارع گفت: تعداد ۶۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۲۲ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال از طریق مرکز نیکوکاری به دانش‌آموزان بی‌بضاعت شهر امام حسن هدیه داده شد.

وی افزود: کمک‌های مالی و جنسی، جمع‌آوری شده از سوی هر منطقه به دانش‌آموزان همان منطقه اهدا خواهد شد.

زارع ادامه داد: کمک‌های خیران در این زمینه ادامه دارد و امیدواریم کمک‌های بیشتری برای دانش‌آموزان، جمع‌آوری شود.