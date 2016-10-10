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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

مدیر کمیته امداد دیلم خبر داد:

اهدای بسته‌های لوازم التحریر از سوی خیران به دانش‌آموزان دیلمی

اهدای بسته‌های لوازم التحریر از سوی خیران به دانش‌آموزان دیلمی

بوشهر - مدیر کمیته امداد دیلم از اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر از سوی خیران به دانش‌آموزان بی‌بضاعت در دیلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد دیلم، اسماعیل زارع اظهار داشت: خیران در شهر امام حسن شهرستان دیلم، مقادیری بسته‌های لوازم‌التحریر به دانش‌اموزان هدیه کردند.

زارع گفت: تعداد ۶۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۲۲ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال از طریق مرکز نیکوکاری به دانش‌آموزان بی‌بضاعت شهر امام حسن هدیه داده شد.

وی افزود: کمک‌های مالی و جنسی، جمع‌آوری شده از سوی هر منطقه به دانش‌آموزان همان منطقه اهدا خواهد شد.

زارع ادامه داد: کمک‌های خیران در این زمینه ادامه دارد و امیدواریم کمک‌های بیشتری برای دانش‌آموزان، جمع‌آوری شود.

کد مطلب 3792361

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