به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد دیلم، اسماعیل زارع اظهار داشت: خیران در شهر امام حسن شهرستان دیلم، مقادیری بستههای لوازمالتحریر به دانشاموزان هدیه کردند.
زارع گفت: تعداد ۶۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۲۲ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال از طریق مرکز نیکوکاری به دانشآموزان بیبضاعت شهر امام حسن هدیه داده شد.
وی افزود: کمکهای مالی و جنسی، جمعآوری شده از سوی هر منطقه به دانشآموزان همان منطقه اهدا خواهد شد.
زارع ادامه داد: کمکهای خیران در این زمینه ادامه دارد و امیدواریم کمکهای بیشتری برای دانشآموزان، جمعآوری شود.
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