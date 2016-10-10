به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی در رابطه با محدودیت‌های ترافیکی روزهای تاسوعا و عاشورا اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و افزایش حجم ترافیک عزاداران در معابر شهری برای شرکت در مراسم و در راستای اجرای تمهیدات ترافیکی برای تسهیل در عبور و مرور شهروندان برنامه ریزی های لازم در کلیه شهرهای استان انجام شده است.

وی با اشاره به تمهیدات اجرایی پلیس استان در شهر اراک افزود: در خیابان‌های منتهی به مصلی بیت‌المقدس شهر اراک، مسجد سیدها، امامزاده عبدالله و آمنه خاتون(ع) و خیابان شهید بهشتی از میدان شریعتی تا میدان شهدا، از ساعت ۱۰صبح تا پایان مراسم در شب‌های تاسوعا و عاشورا محدودیت ترافیکی برقرار می شود.

تمهیدات پلیس راه برای روزهای عزاداری تاسوعا و عاشورا در استان مرکزی

همچنین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از آمادگی کامل و استقرار ماموران پلیس‌راه برای برقراری امنیت ترافیکی مسافران در ایام تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی و آخر هفته خبر داد.

ایرج کهریزی با اشاره به این که در ایام تاسوعا و عاشورا سفرهای بین شهری و حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان افزایش می‌یابد، افزود: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باید از ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ خودداری کنند.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس راه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در طرحی ویژه نسبت به برقراری ایمنی حرکت دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی اقدام خواهند کرد و با توجه این که دسته‌های عزاداری در موقع تاریکی شب هم برپا هستند، رانندگان نکات ایمنی را در هنگام ورود به شهرها رعایت کنند.