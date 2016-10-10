۲۳۰ مدرسه و مرکز ثبت نام در سرشماری اینترنتی سمنان مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری در این طرح ملی، ابراز داشت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سرشماری نفوس و مسکن همگان باید توجه کنند که این امر در تخصیص اعتبارات و تصمیم گیری مدیران مستقیما اثر خواهد داشت.

وی افزود: افرادی که موفق به دریافت کد رهگیری نشده اند با در دست داشتن کدملی و کدپستی و مراجعه به مراکز تعیین شده برای سرشماری نفوس و مسکن در این طرح همگانی تا ۲۴ مهر اقدام کنند.

فرماندار سمنان همچنین ابراز داشت: در زمینه آموزش همگانی و تاکید بیشتر خانوارها به مشارکت درطرح سرشماری نفوس و مسکن با همکاری آموزش و پرورش ۲۱۱ مدرسه و ۲۷ مرکز ثبت نام رایگان اینترنتی سرشماری در این طرح پیشگام شدند که زمینه ساز ارتقای خوب استان سمنان در رتبه دوم کشوری در این مشارکت ملی است.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام تعطیلات عاشورا و تاسوعای حسینی، افزود: روسای هئیت های مذهبی در اطلاع رسانی سرشماری نفوس و مسکن می توانند مهم ترین نقش را ایفا کنند چراکه این ایام پرمخاطب ترین حضور مردم در عرصه اجتماعی را به همراه دارد و باید با استفاده از این فرصت مردم به سمت مشارکت حداکثری مردم در این طرح ملی سوق داد.

مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان سمنان همچنین گفت: در بخش کارگری واحدهای بزرگ هم، این امر توسط مدیران صنایع و به صورت رایگان انجام می شود لذا امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم بتوان درسرنوشت یک شهر آینده خوبی را برای مردم رقم زد.