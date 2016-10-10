سرخه به عنوان شهر بدون دخانیات معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سرخه در محل فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه اعتیاد در سرخه بسیار کمرنگ است، ابراز داشت: این شهرستان یکی از پاک ترین شهرهای استان در زمینه مواد مخدر محسوب می شود چراکه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد همواره با برگزاری جلسات مختلف و ارائه راهکارها پیشگام است.

وی افزود: پیشگیری و مبارزه با پدیده شوم اعتیاد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده و از آغاز انقلاب تا کنون چهارهزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام جمهوری اسلامی شده که این امر اهمیت ویژه پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم را بیش از پیش مشخص می کند.

فرماندار سرخه همچنین ابراز داشت: در حال حاضر سه مرکز درمانی و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان فعال است و ۲۸۴ بیمار در این مراکز تحت درمان و از مراقبت های پزشکی بهره مند هستند.

مویدی زاده تصریح کرد: مبارزه با خرده فروشان و پخش کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان به صورت جدی درطول سال در دستور کار این شورا قرار دارد با همکاری دستگاههای نظارتی شهرستان، چندین خانواده آلوده در سطح شهرستان پایش و توسط نیروهای نظارتی به مراکز درمانی در سطح شهرستان تحویل داده شده اند.

وی افزود: در تلاش هستیم که با همکاری شورای نظارت بر مواد مخدر در آینده از پتانسیل منطقه، سرخه را به عنوان شهر بدون دخانیات معرفی کنیم لذا برای سامان بخشی به این هدف نیازمند تعامل همه دستگاه های اجرایی و کارشناسان مسائل اجتماعی هستیم تا بتوانیم این آسیب اجتماعی در جامعه را کاهش داد.