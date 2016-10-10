مسئولیت جنایت صنعا مستقیماً متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده با محکوم کردن جنایت آل سعود در حمله هوایی به مراسم سوگواری در صنعا پایتخت یمن، اظهار داشت: قرائن و شواهد نشان می‌دهد این جنایت تحت کنترل عملیاتی امریکا و رژیم صهیونیستی صورت پذیرفته است.

وی افزود: حضور مستمر هواپیماهای جاسوسی و اطلاعاتی همچون RQ۴، MQ۱ و MQ۹ و کنترل فرماندهی آواکس و سوخت‌رسان‌ها و همچنین پرواز پرتعداد هواپیماهای جنگی مانند F۱۵، F۱۶ و F۲۲ و پشتیبانی گسترده لجستیک هوایی، گویای عملیات مستقیم امریکا بر علیه ملت مسلمان و مظلوم یمن است که با تابلوی عربستان سعودی صورت می‌پذیرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: جنایت حمله به مراسم سوگواری در پایتخت یمن، مستقیماً متوجه امریکا و رژیم صهیونیستی است.

حاجی زاده با اشاره به سطح تاکتیک‌ها و شیوه‌های بکارگرفته شده در ارتکاب جنایات هوایی علیه مردم بی‌دفاع یمن، تصریح کرد: نحوه شناسایی اهداف، طرح‌ریزی و کنترل فرماندهی صحنه با سطح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی و عملیاتی ارتش عربستان سعودی فاصله نجومی داشته و نشان می‌دهد این اقدامات توسط ارتش امریکا هدایت و اجرا می‌شود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطرنشان کرد: تحویل انواع مهمات پیشرفته همچون GBU۲۸ و انواع بمب‌های ممنوعه و خوشه‌ای توسط آمریکا حکایت از اهمیت سرکوب ملت بزرگ و انقلابی یمن برای کاخ سفید و شبکه پلید استکبار و صهیونیسم دارد.

حاجی زاده نقش رژیم صهیونیستی در جنایت حمله هوایی به مراسم سوگواری در صنعا را انکارناپذیر دانست و گفت: حضور هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و همکاری گسترده اطلاعاتی صهیونیست‌ها با آل سعود و حضور در صحنه کنترل عملیات، بیانگر طرح و توطئه شیطانی عبری، عربی و غربی علیه ملت یمن است.