یک هزار و ۷۰۰خانوار دامغانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کشاورزیان بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه کمیته امداد در ایام شهادت سالار شهیدان امام حسین(ع) در امر دستگیری از نیازمندان پیشگام است، ابراز داشت: با کمک مالی موسسات خیریه و جمعی از خیران ۶۰ تن برنج و ۴۰ هزار قوطی روغن مایع ۸۱۰ گرمی در بین افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع می شود.

وی افزود: باتوجه به ایام بازگشایی مدارس و موسسات آموزشی این نهاد در امور فرهنگی و ارتقا سواد آموزی نقش مهمی ایفا می کند و می توان گفت ۱۹۱ دانشجو و ۵۰۱ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان دامغان قرار دارند.

سرپرست کمیته امداد دامغان از طرح احسان حسینی با مشارکت یک موسسه خیریه و همراهی خیران خبرداد و ابراز داشت: در این طرح خانواده های تحت پوشش کمیته امداد سبد کالا دریافت می کنند.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: یک موسسه خیریه و جمعی از خیران با کمک ۴۰۰ میلیون تومانی در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت دارند که نیمی از تامین سبد کالا بر عهده خیران و مابقی به عهده کمیته امداد است.

وی افزود: یک هزار و ۷۰۰ خانوار شامل سه هزار نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

سرپرست کمیته امداد دامغان همچنین گفت: یک هزارو ۵۲۰ خیر و حامی نیک اندیش از ۱۳۹ نفر ایتام شهرستان در قالب طرح اکرام حمایت مالی دارند، که این حامیان در طول سال و با کمک های مالی خود از فرزندان یتیم تحت پوشش این نهاد حمایت می کنند.