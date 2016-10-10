به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سلمان روغنی مستندساز درباره مستند «نغمه های حسینی» توضیح داد: این مستند روایی روند نوحه‏ سازی در هیات‌های مذهبی شهر یزد را بررسی می کند و در گفتگو با نوحه خوانان و شعرایی چون نوحه خوان مصطفی محسن زاده و نوحه سرا محمد علی کریمی متخلص به «مجنون» تولید شده است.

وی افزود: این مستند به این موضوع می پردازد که هر سال اعضای هیات امنای هیات‌های عزاداری با یک شاعر و آهنگساز مشورت می‌کنند و طبق نظرات آنها، ابتدا آهنگساز ملودی را می‌سازد و سپس شاعر با توجه به حال و هوای موسیقی، روی ملودی شعر می‌نویسد و در نهایت این قطعه‌ مذهبی تنظیم و پخش می‌شود.

سلمان یادآور شد: ما برای ضبط این اثر به حسینیه کوچه بیوک یزد، حسینیه خیرآباد یزد و دو خانه قدیمی جهت بازسازی دیدارهای شاعر و نوحه خوان رفته ایم و هدف ما از تولید «نغمه های حسینی» آشنایی مردم با زحماتی و تلاش‌هایی که در پشت پرده نوحه های یزد به عنوان عزادرای شاخص در ایران رخ می‌دهد، بوده است.

این مستندساز در پایان گفت: تصویربرداری «نغمه های حسینی» از سال ۹۱ آغاز شد و سه سال به طول انجامید تا آماده نمایش شود، زیرا زمان اندکی برای ضبط اجرای این نوحه‌ها وجود داشت و در سه سال متوالی به این موضوع پرداختیم. ضمن اینکه بازسازی فضای هیات و هماهنگی با افراد مسئول نیز کار مشکلی بود. سکانس پایانی این مستند نیز با چهار دوربین در حسینیه بزرگ خیرآباد یزد ضبط شد.

«نغمه های حسینی» از مجموعه «سینما حقیقت» دوشنبه ۱۹ مهر ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و سه شنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می شود.