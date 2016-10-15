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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۶

سرپرست دانشگاه تاکید کرد:

ادغام و تجمیع واحدهای علمی کاربردی الزامی نیست

ادغام و تجمیع واحدهای علمی کاربردی الزامی نیست

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گفت: پیش بینی می شود به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی برخی از مراکز این دانشگاه با ادغام و یا تجمیع بتوانند دوره کاهش جمعیت دانشجویی را بدون بحران سپری کنند.

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به کاهش جمعیت دانشجویی مراکز علمی کاربردی این دانشگاه نیز با کمبود دانشجو مواجه شده اند که این امر موجب شده تا این مراکز به دلیل هزینه های بالا نتوانند خود را اداره کنند.

وی افزود: توصیه ما به مراکز دانشگاه علمی کاربردی این است که با یکدیگر جلساتی را برگزار کنند و در صورت امکان ادغام یا تجمیع شوند تا از طریق افزایش بهره وری هزینه های خود را کاهش دهند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: موضوع ادغام یا تجمیع مراکز علمی کاربردی این دانشگاه تنها یک پیشنهاد است و در این زمینه هیچ گونه الزامی وجود ندارد.

کد مطلب 3792388

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