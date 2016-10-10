وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان شمالی اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی اظهار کرد: بانک‌ها باید علت‌های عدم پرداخت تسهیلات به ۱۶۰ طرح که اکنون به‌نوعی سرنوشت بلاتکلیف دارند را توضیح دهند.

صالحی افزود: بانک‌ها باید مشخص کنند چرا طرح‌هایی که پرداخت تسهیلات به آنان مورد موافقت بوده، هنوز اعتباری دریافت نکرده‌اند.

وی بابیان اینکه در تلاش هستیم واحدهای تولیدی که در ادامه فعالیت با مشکل روبه‌رو شده‌اند و شرایط برای دریافت تسهیلات بانکی را ندارد حمایت شوند.

استاندار خراسان شمالی گفت: سهم خراسان شمالی از دو هزار طرحی که برای رونق موردحمایت قرار می‌گیرند، ۳۱۷ واحد تولیدی است.

صالحی بیان داشت: ۳۹۰ مورد طرح تولیدی دراین‌باره ثبت‌نام کرده‌اند و ۳۵۰ مورد بررسی شده است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: ۲۵۸ تقاضا موردتوافق قرار گرفت و ۲۰۴ مورد به شعب بانک‌ها معرفی شد.

وی بیان داشت: این تعداد تسهیلات به ۴۳ واحد صنعتی پرداخت‌شده است.

صالحی اظهار کرد: وضعیت این استان به لحاظ تعداد واحدهای معرفی‌شده به بانک از میانگین کشوری بهتر است اما این ارقام هنوز برای ما رضایت‌بخش نیست.