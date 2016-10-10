برپایی نمایشگاه آثار تلفیقی هنرهای تجسمی و قالی ایرانی در تبریز

فیروز وهابی نژاد در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با عنوان ضیافتی برای پیوند هنرهای تجسمی با هنر قالی اصیل و آنتیک ایرانی همزمان با سالروز انتخاب تبریز بعنوان شهر فرش دستبافت جهان آغاز بکار کرده است.

وی با اشاره به نمایش بیش از هفتاد اثر هنری در این نمایشگاه تصریح کرد: این که در چنین سبکی قالی را صرفاً بعنوان بستر نقاشی در نطر بگیریم، اجهاف عظیمی در حق این همه زیبای و میراث ملی است زیرا قالی اصیل و منحصر بفرد قدیمی ایرانی همان بستر معنوی و روحانی است که زیبای خاص و عمیقی را به موضوع می بخشد.

این هنرمند خلاق تبریزی ادامه داد: در این سبک کوشیده ام با خلق اتری تلفیقی و هنری از دو شاخه هنرهای تجسمی و هنر قالی گذشته به گذشته، گذشته را به حال و گذشته را به آینده ربط دهم با این تفاوت که این گذشته در دل و روح بستر یعنی فرش اصیل ایرانی جاری است.

وی در ادامه گفت: در واقع می توان طعم و بوی طرح های هزار ساله و قدمت و عمر جند صد ساله را با تمام وجود حس کرد و در نهایت اثر خلق شده به معنای نوعی احترام به طرح و طراح و بافت و بافنده گان زمان های دور است.

وهابی نژاد در خصوص سیر تکامل سبک های ابداعی خود نیز اظهار داشت: معرفی سبک فرش نقاشی سال ۹۲ با ارائه ۶۵ اثر هنری صورت گرفت و در ادامه این روند نمایشگاه های هنر مفهومی با قالی قدیمی ایرانی، هنر کلاژ با طعم قالی قدیمی ایرانی و نقاشی با قالی ایرانی برگزار شد که با استقبال خوبی نیز همراه بود.

مبدع سبک کاران گفت: ابزار کار در این سبک همان قالی کهن ایرانی بوده و سه بعدی بودن آثار ارائه شده نیز ویژگی دیگر این نمایشگاه است که به تائید کارشناسان هنری بی بدیل و جهش جدید هنری بوده است.

وهابی نژاد در پایان تاکید کرد: با تمام وجود معتقدم قالی ایرانی همچون نگینی است که حتی با هزار پارگی همچنان می درخشد و قابل احترام است و تلاش کرده ام این ارزش را از طریق تلفیق هنر قالی با سایر فرم های هنری، بازتعریف کنم.

گفتنی است فیروز وهابی نژاد پیش از این نیز ابداعاتی چون تلفیق هنر خوشنویسی، قرآن نقره کوب و فرش نقاشی را نیز داشته و بیشتر با نام کاران شناخته می شود.