به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی زاده ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی خراسان رضوی با مدیر کل و معاونان اداره کل آموزش و پرورش این استان که در دفتر مدیر کل آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان اینکه معلمی شغلی ارزشمند و دارای سختی‌های خاص خود است و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فرهنگ به نوعی جزو مظلومترین مباحث است، اظهار کرد: مباحث آموزش و پرورش بعضا در حاشیه قرار می‌گیرد، همچنین دید بسیار سیاسی بعضی از افرادی که تخصص فرهنگی ندارند و در این موضوع دخالت می‌کنند از جمله دلایل قرار گرفتن در حاشیه است.

وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کنیم تا به مباحث اسلام ناب برسیم، افزود: در حوزه فضای مجازی دشمن هزینه‌های زیادی را متقبل می‌شود و متاسفانه ما در این زمینه آسیب پذیر شده‌ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی با تاکید به اینکه بسیاری از کتب درسی با تالیف قدیم است و نیاز به بازنگری علمی دارد، تصریح کرد: در بحث بازسازی معلمان و صلاحیت تدریس آن‌ها اقداماتی صورت گرفته‌است.

وی با بیان اینکه اکثر خانواده‌ها به علم روز مجهز نیستند، ادامه داد: سطح مدرک علمی معلمان و ارتباط بین معلمان و والدین ارتقا یافته‌است.

احمدی زاده با اشاره به اینکه به معلم نگاه ویژه‌ای نمی‌شود، عنوان کرد: جایگاه معلم باید ارتقا پیدا کند و اگر این ارتقا صورت بگیرد تمام شاخص‌ها ارتقا پیدا می‌کند.

وی در رابطه با بحث نقل و انتقالات معلمان، ابراز کرد: بعضی موارد از جمله خروجی کم معلمان و ورودی زیاد آنها جای تامل دارد، زیرا خروجی‌های شهرستان‌های کوچک با ورودی‌ها آنها تطابق ندارد و این موجب محروم شدن دانش آموزان از معلم می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: مسائل اقتصادی مهم هستند و در این راستا مسئولان باید کارهای درستی از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی را انجام دهند.