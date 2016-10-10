پرداخت نذورات برای بازسازی عتبات از طریق تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانسل اعلام کرد: در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ تشیع و به منظور تسهیل روند مشارکت در پروژه بازسازی عتبات عالیات، روشی ساده و مطمئن را برای شرکت در این امر خیر در اختیار مشترکان خود قرار داده است. مشترکان ایرانسل می‌توانند با پرداخت مبلغ مورد نظر خود از طریق پیامک یا کدهای دستوری در پروژه عظیم بازسازی عتبات عالیات مشارکت کنند و از اجر معنوی آن برخوردار شوند.

بر این اساس، تمامی مشترکان ایرانسل می‌توانند نذورات نقدی خود را با شماره‌گیری کد دستوری *۳۵۹# و یا با ارسال رایگان عدد ۱ به شماره ۳۵۹ و انتخاب مبلغ مورد نظر، (۱۰۰۰ ریال به صورت روزانه، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و یا ۵۰۰۰ ریال به صورت هفتگی و یا مبلغ دلخواه) پرداخت کنند. در گزینه‌های روزانه و هفتگی، مبلغ تعیین شده به صورت خودکار در دوره‌های روزانه و یا هفتگی از حساب مشترک کسر خواهد شد.

مبلغ مورد نظر پس از تایید توسط مشترک، از اعتبار ریالی سیم‌کارت مشترکان اعتباری کسر می‌شود. مشترکان دائمی نیز مبلغ اهدا شده را در صورت‌حساب دوره بعدی خود مشاهده خواهند کرد. مبلغ جمع‌آوری شده، در اختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات برای هزینه‌کرد در این پروژه عظیم قرار می‌گیرد.

مشترکان ایرانسل برای لغو این سرویس نیز می‌توانند کد دستوری *۳۵۹*۴# را شماره‌گیری کنند. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به وب‌سایت ایرانسل مراجعه کنند.