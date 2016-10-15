افشین حسن‌زاده کارگردان عرصه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایش «ویرانی» گفت: این نمایش درباره نبودن دیالوگ و گفتمان در میان آدم ها است البته ما در «ویرانی» این مساله را در یک مقیاس کوچکتر یعنی در یک خانواده نشان می دهیم.

وی افزود: خانواده ای که ما در طول این نمایش آنها را نشان می دهیم در واقع مکان و جغرافیای خاصی ندارند. شخصیت های این خانواده اصلا اسم ندارند زیرا از نظر ما این یک مشکل جهان‌شمول است که در حال حاضر همه گرفتار آن شده اند در واقع حرف ما این است که چرا آدم ها نمی توانند با یکدیگر صحبت کنند.

حسن زاده عنوان کرد: ما سعی کردیم در «ویرانی» ترکیبی از فرم و حرکت و قصه گویی را داشته باشیم زیرا بسیاری بر این باورند که هرگاه فرم و حرکت در یک نمایش باشد قصه گویی وجود ندارد اما ما تلفیقی از یک داستانگویی و فرم و حرکت را در این نمایش شاهد هستیم. البته سعی می کنیم نه آنقدر به سمت فرم و حرکت برویم که با یک نمایش الکن روبه رو باشیم و نه آنقدر قصه گو باشیم که با یک نمایش رئال مواجه شویم.

این کارگردان بیان کرد: ما سعی می کنیم در طول اجرای نمایش از روش فاصله گذاری برای برقراری ارتباط بهتر با مخاطب بهره ببریم البته این موضوع در متن و گفتار و گویش ها به خوبی قابل لمس است.

حسن زاده با اشاره به همکاری اش با کاوه سجادی حسینی به عنوان تهیه کننده «ویرانی» گفت: هنگامی که مشغول صحبت با یکدیگر بودیم چیزی که ما را به یک بیان مشترک رساند نمایشنامه این اثر بود، زیرا توانستیم به یک دیدگاه مشترک برسیم علاوه بر این با توجه به اینکه کاوه سجادی حسینی یکی از کارگردانان خوب سینمای ما است حضور او باعث ایجاد یک فضای مناسب و برقراری ارتباط خوب با بازیگران شد.

وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم مخاطبان به تماشای این اثر بنشینند زیرا آنچه باعث دلگرمی ما می شود حضور تماشاگران است.

این نمایش از یکشنبه ۲۵ مهر ماه از ساعت ۱۹ در تماشاخانه باران واقع در تهران، خیابان فلسطین، پایین تر از خیابان انقلاب به صحنه می رود.