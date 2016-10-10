موتلفه ابطال انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان راغیرقانونی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم گاینی‌پور مدیر بانوان حزب موتلفه که در پایان جلسه شورای عالی بانوان این حزب سخن می گفت، با اعتراض به ابطال انتخابات شورای فرهنگی و اجتماعی زنان خواستار رعایت مردم سالاری دینی و بررسی این موضوع از نهاد ذیربط شد.

وی افزود: در بیست و هفتم شهریورماه سرکار خانم زهرا آیت اللهی با اکثریت آراء به سمت ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان انتخاب شدند و این در حالی بود که تمامی مراحل این انتخاب بطور شفاف و قانونی صورت گرفته بود.

گایینی پور با اشاره به اینکه متاسفانه پس از اعلام نتایج، موضوع بررسی مجدد در جریان انتخابات مطرح شده و نتیجه بدست آمده ابطال اعلام می شود، گفت: براساس قانون و آیین نامه شورا هیچ فرد و جایگاه حقوقی نمی تواند حق وتو این انتخاب را داشته باشد. لذا شایسته است شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل به اجرای قانون و شفاف سازی این موضوع را هرچه سریعتر عملی کند.

گفتنی است، انتخابات ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۲۷ شهریور ماه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و پس از رأی‌گیری «زهرا آیت‌اللهی» و «زهرا راستی» به عنوان افرادی که بیشترین آرا را به خود اختصاص داده بودند به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند اما رئیس‌جمهور با دستور بررسی مجدد این انتخابات، انتخاب زهرا آیت‌اللهی را وتو کرد.