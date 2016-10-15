نانوداروی ضدسرطان به بازار می آید/ ۳۵محصول نانویی در حوزه سلامت

سید مهدی رضایت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چندین شرکت در حوزه محصولات حوزه سلامت در حوزه نانو فعالیت می کنند، اظهار داشت: برخی از این شرکت ها محصولات جدیدی برای عرضه به بازار دارند که منتظر اخذ مجوز نهایی از وزارت بهداشت هستند.

وی افزود: یکی از شرکتها، نانو دارویی معرفی کرده که در بحث مشکلات کبد چرب موثر است.

وی با بیان اینکه یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به ساخت داروی«سینادوکسوزوم» شده است که می تواند در از بین بردن تومورهای سرطانی به کار رود، اظهار داشت: طبق آمار تاکنون ۱۵ هزار ویال در کشور از این نانو دارو فروخته شده و پزشکان نیز راضی هستند.

رضایت با اشاره به تولید دومین نانو داروی ضد سرطان اظهار داشت: یک شرکت دیگر موفق به ساخت نانو داروی ضد سرطان شده که در مرحله نهایی اخذ مجوز از وزارت بهداشت است.

به گفته رئیس کمیته نانو سازمان غذا و دارو، این دومین داروی ضد سرطان است که توسط شرکت های دانش بنیان با فناوری نانو به تولید خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ورود به بازار این دارو در مرحله آخر است، گفت: این دارو از خانواده تاکسول هاست؛ این دارو تا کنون وارد کشور می شده ولی پیش بینی می کنیم که امسال وارد بازار شود.

وی افزود: این دارو تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و یک داروی چند صد هزار تومانی با قیمت چند ده هزار تومانی وارد بازار می شود.

رضایت با تاکید بر اینکه در وزارت بهداشت سخت گیری های بسیاری برای ارائه مجوز وجود دارد، عنوان کرد: بالاخره باید مشخص شود که از فناوری نانو در یک محصول استفاده شده و کارایی مورد نظر را دارد تا مجوز ارائه شود.

وی گفت: همچنین قرار است امسال، اولین داروی پوستی و موضعی سالک که توسط محققان یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده وارد بازار شود؛ این دارو تا ۳ ماه آینده مجوزهای خود را از وزارت بهداشت اخذ می کند.

به گفته مدیر کارگروه توسعه نیروی انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۳۵ محصول در حوزه سلامت در حوزه نانو وجود دارد.