به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «طلوع نیوز»، «محمد امین کریم» رئیس هیأت گفتگو کننده صلح حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» گفت: هیأتی متشکل از اعضای این حزب به آمریکا می‌رود؛ ولی زمان سفر نهایی نشده‌ است.

به گفته وی در مورد سفر هیأتی از این حزب به آمریکا، گفتگو هایی صورت گرفته اما زمان آن نهایی نشده است.

اما «عتیق‌الله صافی» عضو هیأت گفتگو کننده حزب اسلامی گفت: این سفر به‌ زودی انجام می‌شود که رهبری این هیئت چهار نفری به عهده «غیرت بهیر» رئیس کمیته سیاسی حزب اسلامی‌است.

به احتمال زیاد این هیئت در دیدار با مقامات آمریکایی درباره چگونگی برداشتن تحریم‌ها علیه حزب اسلامی و گلبدین حکمتیار به بحث و گفتگو خواهد پرداخت.

این در حالی‌است که هفته گذشته «جان‌کری» وزیر خارجه آمریکا در نشست بروکسل با موضوع افغانستان از گروه طالبان خواست که مانند حزب اسلامی حکمتیار، به روند صلح بپیوندد.

جان کری تاکید کرد بود که طالبان نباید منتظر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باشد.

وزیر امورخارجه آمریکا افزود: تنها راهی که می‌تواند طالبان برای رسیدن به‌ اهداف‌ آنها کمک کند، پیوستن این گروه به روند صلح است. وی تاکید کرد که مشکل افغانستان از طریق نظامی حل نمی‌شود.

شایان ذکر است توافقنامه صلح دولت وحدت ملی افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار در یکم مهر ماه، در سه فصل و ۲۶ ماده به امضای «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رسید.