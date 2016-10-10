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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

فرماندار اهر خواستار شد:

لزوم واگذاری امور صدور مجوز انشعابات شهرک های صنعتی به شهرستان ها

لزوم واگذاری امور صدور مجوز انشعابات شهرک های صنعتی به شهرستان ها

اهر - فرماندار شهرستان اهر واگذاری امور مربوط به صدور مجوز انشعابات آب، گاز و برق در شهرک های صنعتی به شهرستان ها را لازم دانست.

سید محمد عابدی در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر گفت: صاحبان واحدهای تولیدی متقاضی به خاطر انشعاب آب، گاز و برق خودشان به مرکز استان رفت و آمد می کنند که در این زمینه باید امور مربوطه به شهرستان ها واگذار شود تا این اقدامات در کمترین زمان صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بیکاری در شهرستان اهر، حمایت از سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف و به خصوص در حوزه های کشاورزی و صنایع دستی که حتی به سرمایه های کمتر و مکان های کوچکی نیاز دارند، از اولویت هاست که امیدواریم ادارات زیربط در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار شهرستان اهر گفت: حمایت از سرمایه گذاران، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تمام و تکمیل واحدهای تولیدی در حال ساخت که پیشرفت زیادی دارند، از اهداف اقتصاد مقاومتی است که از دستگاه های مرتبط در این زمینه انتظار داریم در تحقق این امر از هیچ تلاشی دریغ نکنند و در صورت ممانعت با دستگاه های زیربط برخورد خواهد شد.

عابدی در پایان از افتتاح کارخانه معدن مس انجرد تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی این کارخانه برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 3792427

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