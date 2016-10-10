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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

رییس آموزش وپرورش زابل:

تجمع عاشورایی ۱۵۰۰ نفری دانش آموزان سیستانی برگزار شد

تجمع عاشورایی ۱۵۰۰ نفری دانش آموزان سیستانی برگزار شد

زابل - رییس اداره آموزش وپرورش زابل گفت: تجمع عاشورایی ۱۵۰۰ دانش آموز سیستانی ویژه گرامیداشت مقام حضرت قاسم بن الحسن(ع) درمصلی المهدی زابل برگزار شد.

علی اکبر بزی در گفتگو با خبرنگار مهر،  با اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری این تجمع معرفت افزایی دانش‌آموزان نسبت به قیام عاشورا، تعمیق ارزش‌های دینی و ترویج ارزش‌های عاشورایی در سطح جامعه است.

وی افزود: یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز از مدارس شهر زابل در این مراسم شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در سطح کشور سه سال است که برگزار می‌شود، گفت: تربیت دینی، اعتقادی و اخلاقی از اولویت‌های حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی است و تلاش بر این است که تربیت مبتنی بر تقویت شعاری و شعوری دین باشد تا بسترهای معرفت افزایی دینی فراهم شود.

رییس اداره آموزش و پرورش زابل تصریح کرد: این اولویت در سند تحول بنیادین به عنوان یک اولویت مبنایی در تعلیم و تربیت به شمار می‌آید و برگزاری سوگواره‌ها، اجتماعات، همایش‌ها و کارگاه‌های دانش‌آموزی در همین راستا است.

وی  با اشاره به اینکه اینگونه برنامه ها جزء نیازهای اساسی امروز نسل جوان و نوجوان است افزود: بر این باور هستیم که ترویج ارزش‌های دینی در جامعه غنی‌ترین ثمره قابل ارائه در جهان در مقابل انحرافات اخلاقی است.

کد مطلب 3792429

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