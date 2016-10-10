تجمع عاشورایی ۱۵۰۰ نفری دانش آموزان سیستانی برگزار شد

علی اکبر بزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری این تجمع معرفت افزایی دانش‌آموزان نسبت به قیام عاشورا، تعمیق ارزش‌های دینی و ترویج ارزش‌های عاشورایی در سطح جامعه است.

وی افزود: یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز از مدارس شهر زابل در این مراسم شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در سطح کشور سه سال است که برگزار می‌شود، گفت: تربیت دینی، اعتقادی و اخلاقی از اولویت‌های حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی است و تلاش بر این است که تربیت مبتنی بر تقویت شعاری و شعوری دین باشد تا بسترهای معرفت افزایی دینی فراهم شود.

رییس اداره آموزش و پرورش زابل تصریح کرد: این اولویت در سند تحول بنیادین به عنوان یک اولویت مبنایی در تعلیم و تربیت به شمار می‌آید و برگزاری سوگواره‌ها، اجتماعات، همایش‌ها و کارگاه‌های دانش‌آموزی در همین راستا است.

وی با اشاره به اینکه اینگونه برنامه ها جزء نیازهای اساسی امروز نسل جوان و نوجوان است افزود: بر این باور هستیم که ترویج ارزش‌های دینی در جامعه غنی‌ترین ثمره قابل ارائه در جهان در مقابل انحرافات اخلاقی است.