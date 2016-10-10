حل برخی مسائل مستلزم استفاده از استراتژی چالشی با وزرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی بعدازظهر دوشنبه در یک بازدید سرزده در صحن علنی شورای اسلامی شهر بجنورد حضور پیدا کرد و با اعضای این شورا دیدار و پای صحبتهای آنان از مشکلات شهری گرفته تا چرایی عملکرد آنان در برخورد با برخی مسائل استانی نشست و به سوالات برخی از آنان پاسخ گفت.
وی در پاسخ به گلایه مهدی محمدی، عضو شورای اسلامی شهر بجنورد مبنی بر اینکه تجربه نشان داده همراهی نکردن وزیر و به چالش کشاندن و استیضاح و مواردی از این قبیل، نمیتواند موفقیتی را حاصل کند همانگونه که در مجلس دورههای قبل نیز نمایندگان مردم این اقدامات را انجام میدادند، عنوان کرد: در حل مشکلات استانی بنا و اصل بر تعامل است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: اما درعینحال با تمام نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس همکلام شدهایم تا در عین اختلافنظرهایی که در بین ما وجود دارد اما در برخورد با مشکلات استانی با یکدیگر متحد باشیم.
قربانی بابیان اینکه همین عامل سبب موفقیت در امور میشود، اظهار کرد: در جریان سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم که تصمیم به عدم همراهی گرفتیم، این موفقیت حاصل شد چراکه ما نتیجه را دیدیم و طی جلساتی که گذاشته شد وزیر مربوطه ناچار به پذیرفتن موضع ما شد.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در برخورد با وزیران دولت، استراتژی چالشی را نمیپذیرم اما گاهی اوقات رفتاری بهجز این، برای حل مشکلات پاسخ نمیدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشارهای به مطالبات گندم کاران خراسان شمالی از دولت داشت و گفت: تأمین اجتماعی، بانکها و دیگر نهادهای دولتی که خدمتی را به مردم ارائه میدهند، در صورت عدم دریافت بهموقع مطالبات خود، جریمه حتی یک روز را از مردم میگیرند، درحالیکه پول گندم کشاورزان باید ماهها در جیب دولت بماند که باید برای رفع این مسئله در سال بعد تلاش کرد.
وی خواستار ارائه تسهیلات کمبهره به کشاورزان شد و با اشاره به خسارت باغهای انگور خراسان شمالی، دراینباره اظهار کرد: طی سال جاری کشاورزان ما از بابت این موضوع ۸۰ میلیارد تومان متضرر شدهاند درحالیکه جهاد کشاورزی فقط سه میلیارد تومان را برای جبران این خسارت در نظر گرفته که رقم ناچیزی است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه سه میلیارد تومان پاسخگوی رفع نیازها و جبران خسارت تاکداران استان نیست، عنوان کرد: در خصوص حل این مسائل به وزیر کشور نامه زدهشده و پیگیر مسئله هستیم.
قربانی در ادامه در پاسخ به سی حسن نقیب یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد درباره نحوه توزیع درآمد مالیات بر ارزشافزوده عنوان کرد: دراینباره ایراداتی وارد است چراکه با این نحوه توزیع، استانهای کمتر توسعهیافته همچنان کمتر از این سهم بهرهمند میشوند.
وی با ابزار امیدواری از اصلاح این قانون در برنامه ششم توسعه و دفاع از آن در صحن علنی مجلس، توزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزشافزوده در استانها عادلانهتر شود.
نماینده مردم بجنورد با اشاره به مشکلات عدیده مردم در گلستان شهر و همچنین عدم توافقاتی که بین راه و شهرسازی و شهرداری وجود دارد، اظهار کرد: مسائل گلستان شهر پیگیری میشود چراکه ما نیز بهشدت خواستار حل این مسائل هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه قول داد تا بهصورت فصلی در جلسات شورا حضور پیدا کند و حتی در صورت امکان هر دو نماینده بجنورد در جلسات علنی شورا بهمنظور تعامل و اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص حل مشکلات شهری شرکت کنند.
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