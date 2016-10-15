شورای امنیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی ها را محکوم کرد. این شورا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این اقدام تل آویو، راهکار تشکیل دو کشور مستقل را از بین می برد.

شورای امنیت سازمان ملل در این نشست با انتقاد از روند غیرقانونی شهرک‌سازی رژِیم صهیونیستی در اراضی اشغال‌ شده فلسطین، زمینه را برای قطعنامه احتمالی شورای امنیت علیه این رژیم هموار کرده است.

این نشست که «اریا فورمولا» یا جلسه غیر رسمی نامیده می‌شود، روز جمعه با تلاش فلسطینی‌ها و به درخواست برخی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل شامل آنگولا، مالزی، ونزوئلا، سنگال و مصر، در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد.

نمایندگان برخی از گروه‌های حقوق بشر از جمله «آمریکایی‌های حامی صلح اکنون» و گروه حقوق بشر موسوم به «بتسلیم» در فلسطین اشغالی در این نشست حضور داشتند.

سازمان‌های یادشده، تحریم بین‌المللی شهرک‌های رژیم اسرائیل و منع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را در اراضی اشغال شده، خواستار شدند.

«هاگای العد» مدیر عامل بتسلیم گفت: خشونت روزانه و نامحسوس اسرائیل، بر زندگی فلسطینی‌ها سایه افکنده است.

وی تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل باید اقدام کند و اکنون زمان آن فرارسیده است.

«لارا فریدمن» مسئول سیاست‌گذاری گروه «آمریکایی‌های حامی صلح اکنون»، نیز از روند گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی رژیم اسرائیل انتقاد کرد.

وی در ادامه افزود: رژیم اسرائیل به طور غیر قانونی مجوز گسترش شهرک‌سازی داده است که این موضوع به طور اجتناب‌ ناپذیر به اشغال مستمر سرزمین‌های غصب‌ شده منجر شده است.