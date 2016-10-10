۱۲۲ زندانی جرائم غیرعمد فارس در عاشورای حسینی آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه فارس، حشمت الله حیات الغیب گفت: این تعداد زندانی که به جرم تصادف غیر عمد ، مهریه، نفقه و محکومیت مالی به غیر از کلاهبرداری هم اکنون در زندان به سر می برد با کمک ستاد مردمی دیه کشور و مشارکت خیرین نیک اندیش به آغوش خانواده های خود باز می گردند.

وی گفت: اصل بدهی این افراد مبلغ ۹۶ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال بوده که با تلاش شورای صلح و سازش ستاد دیه مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال گذشت رضایتمندانه از شاکیان اخذ شده و مبلغ بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال توسط ستاد مردمی دیه فارس پرداخت شده، همچنین بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال نیز توسط شرکت های بیمه و صندوق خسارات بدنی و تامین مددجویان بوده است.

مدیر کل زندانهای فارس و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان فارس به اهمیت واقعه کربلا در بین مسلمانان اشاره کرد و گفت: با توجه به این نکته که امام حسین (ع ) با شهادت خود به جهانیان درس آزادگی دادند، پسندیده است با بهره گیری از مفهوم معنوی آزادی و التفات خداوندی همچنین همکاری شکات و حمایت خیرین مددجو از بند حبس رهایی یابند.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر ۹۳۹ نفر زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای استان فارس با مبلغ دو هزار و ۲۰۰ ریال به سر می برند که چشم به راه خیرین در امر مشارکت آزادسازی این زندانیان بوده که امیدوارم هر چه زودتر بستر بازگشت بازگشت آنان به آغوش خانواده هایشان فراهم گردد.