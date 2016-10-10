توجه به زیبایی جریان کربلا یکی از ابعاد زنده نگه داشتن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شب از دوازدهمین سوگواره هنر و حماسه، با مراسم دمام زنی و قرائت قرآن در دانشگاه هنر تهران برگزار شد.

حضور پدر شهید خلیلی از شهدای مدافع حرم و پدر شهید فلاحت پیشه از شهدای دانشگاه هنر پدر در مراسم بستن سربند پیش از دمام زنی یکی از برنامه ها شب اول در سوگواره هنر و حماسه بود. در این مراسم بعد از قرائت قرآن و زیارت عاشورا هادی ملک پور از شاعران آیینی به شعرخوانی پرداخت و اشعاری در رثای حضرت علی اکبر(ع) خواند. در ادامه مراسم کلیپ تصویری شامل خلاصه ای از سخنرانی های استاد پناهیان در سوگواره هنر و حماسه پخش شد. بخش بعدی برنامه سخنرانی حجت الاسلام پناهیان بود.

وی با اشاره به اولین شب از برنامه ها به عنوان مقدمه به موضوع زیبایی و نوع نگاه زیبا اشاره کرد و گفت:‌ برای دیدن و توجه موضوعات می‌توانیم از منظرهای مختلف و با دیدهای مختلف به پدیده‌ها نگاه کنیم. یکی از این اقسام زیبا دیدن است. این نوع نگاه می‌تواند در دریافت مفهوم ما از موضوع تغییر ایجاد کند. مثلا اگر بخواهیم با زیبایی نگاع کنیم، کربلا حماسه است. یا در نمونه دیگر نماز می‌تواند شکوه بندگی باشد.

پناهیان ضمن تشریح اهمیت داشتن نگاه زیبا گفت:‌ باید به زیبایی توجه کنیم و مومنین باید به زیبایی مشهور شوند. اهمیت این موضوع از زمان پیامبر اکرم(ص) نیز مورد توجه بوده است و توجه پیامبر(ص) به زیبایی‌هایی مانند استفاده از عطر نمونه‌ای از این موارد است. نیاز به زیبایی و توجه به موضوع کربلا یکی از ابعاد نگه داشتن است. عاطفه و دوست داشتن اگر بر مبنای زیبایی نباشد ماندگار نیست.

وی در ادامه با اشاره به تولید آثار برای تقویت و تعمیق حماسه عاشورا اشاره کرد و گفت: برای ماندگاری این حماسه باید موارد همراه با زیبایی ترسیم شود و این زیبایی باید شرح داده شود. برای همین باید تولید کنندگان این آثار هم کسانی باشند که خودشان هم زیبابین و زیبادوست باشند.

پناهیان در بخش انتهایی صحبت خود با اشاره به ضرورت پرورش زیبا بینی و اثرگذاری گفت:‌ مثلا یکی از مواردی که می‌تواند اثرگذاری این زیبایی را در بین نسل ما و نسل های دیگر ماندگار و اثرگذار کند حوزه آموزش و پرورش است که می‌تواند اقدامات موثری داشته باشد. این که فرزندان ما یاد بگیرند چطور زیبا بین شوند و زیبایی را منتشر و تقویت کنند باعث می شود که بتوانند در همه فضاها این تشخیص را داشته باشند.

لازم به ذکر است دوازدهمین سوگواره هنر و حماسه؛ با دمام زنی، قرائت قرآن آغاز می شود، با زیارت عاشورا، عزاداری و شعرخوانی شاعران آیینی ادامه می یابد و با سخنرانی استاد پناهیان خاتمه پیدا می‌کند. این مراسم در پردیس هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران واقع در: بالاتر از چهارراه ولی‌عصر(عج)، روبروی خیابان بزرگمهر برپا شده است.