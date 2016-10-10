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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی:

همایش رهروان زینبی در امام‌زاده سید حمزه (ع) تبریز برگزار می شود

همایش رهروان زینبی در امام‌زاده سید حمزه (ع) تبریز برگزار می شود

تبریز - مدیر کل اوقاف و امور خیریه‌ آذربایجان‌شرقی از برگزاری همایش رهروان زینبی در محل امام‌زاده سید حمزه (ع) تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی دوشنبه در خصوص برگزاری این مراسم اظهار کرد: همایش رهروان زینبی در تمامی شهرهای استان آذربایجان‌شرقی و به طور هماهنگ در بعد از ظهر روز جمعه و در امام‌زاده‌ها برگزار خواهد شد و در تبریز نیز امام‌زاده سید حمزه (ع) میزبان برگزاری این مراسم مذهبی خواهد بود.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب کبری (س) در واقعه‌ عاشورا گفت: واقعه‌ی عاشورا دارای دو عنصر اصلی است که عنصر اول آن مسئله‌ی شهادت سرور و سالار شهیدان، امام حسین (ع) است و عنصر دوم آن نیز به اسارت خاندان آن امام می‌پردازد که حضرت زینب(س) با رشادت‌ها و صبر و پیام‌رسانی خود نقش غیر قابل انکاری در زنده نگه داشتن این وافعه و انتشار پیام آن در سطح جهانی داشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه‌ آذربایجان‌شرقی افزود: حضرت زینب (س) پیام مظلومیت و حقانیت شهدای کربلا را به گوش همگان رساندند و سخنرانی دندان‌شکن آن حضرت در مجلس عبیدالله و یزید نیز برای همیشه در حافظه‌ی تاریخ ثبت شد و به معنای واقعی، کلمه‌ی صبر را معنی کردند و پیرو همان جمله‌ی معروف ایشان «ما رایت الا جمیلا»، آن حضرت جهاد در راه پروردگار یکتا را جز زیبایی نمی‌دانستند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه روز دوازدهم محرم، روز حرکت کاروان سیدالشهدا (ع) از کربلا به کوفه است، تنها کسی که این کاروان را پس از  تحمل رنج و مشقت فراوان مدیریت کردند، حضرت زینب (س) بودند و این گونه بود که ظلم برملا شد و حکومت وقت از نگه داشتن اسیران بیش از یک هفته در شام مخالفت کردند. چرا که از تبلیغ دین و انتشار پیام عاشورا نگران بودند.

حجت‌الاسلام مصائبی در پایان با اشاره به رسالت مهم بانوان در جامعه‌ اسلامی خاطر نشان کرد: بانوان ما نیز باید با پیروی از راه حضرت زینب کبری (س) و الگوگیری از آن حضرت سعی در پیام‌رسانی و تربیت به بهترین نحو ممکن داشته باشند.

کد مطلب 3792462

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