به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی دوشنبه در خصوص برگزاری این مراسم اظهار کرد: همایش رهروان زینبی در تمامی شهرهای استان آذربایجان‌شرقی و به طور هماهنگ در بعد از ظهر روز جمعه و در امام‌زاده‌ها برگزار خواهد شد و در تبریز نیز امام‌زاده سید حمزه (ع) میزبان برگزاری این مراسم مذهبی خواهد بود.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب کبری (س) در واقعه‌ عاشورا گفت: واقعه‌ی عاشورا دارای دو عنصر اصلی است که عنصر اول آن مسئله‌ی شهادت سرور و سالار شهیدان، امام حسین (ع) است و عنصر دوم آن نیز به اسارت خاندان آن امام می‌پردازد که حضرت زینب(س) با رشادت‌ها و صبر و پیام‌رسانی خود نقش غیر قابل انکاری در زنده نگه داشتن این وافعه و انتشار پیام آن در سطح جهانی داشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه‌ آذربایجان‌شرقی افزود: حضرت زینب (س) پیام مظلومیت و حقانیت شهدای کربلا را به گوش همگان رساندند و سخنرانی دندان‌شکن آن حضرت در مجلس عبیدالله و یزید نیز برای همیشه در حافظه‌ی تاریخ ثبت شد و به معنای واقعی، کلمه‌ی صبر را معنی کردند و پیرو همان جمله‌ی معروف ایشان «ما رایت الا جمیلا»، آن حضرت جهاد در راه پروردگار یکتا را جز زیبایی نمی‌دانستند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه روز دوازدهم محرم، روز حرکت کاروان سیدالشهدا (ع) از کربلا به کوفه است، تنها کسی که این کاروان را پس از تحمل رنج و مشقت فراوان مدیریت کردند، حضرت زینب (س) بودند و این گونه بود که ظلم برملا شد و حکومت وقت از نگه داشتن اسیران بیش از یک هفته در شام مخالفت کردند. چرا که از تبلیغ دین و انتشار پیام عاشورا نگران بودند.

حجت‌الاسلام مصائبی در پایان با اشاره به رسالت مهم بانوان در جامعه‌ اسلامی خاطر نشان کرد: بانوان ما نیز باید با پیروی از راه حضرت زینب کبری (س) و الگوگیری از آن حضرت سعی در پیام‌رسانی و تربیت به بهترین نحو ممکن داشته باشند.