ثبت نام متقاضیان نذرخون در کرمانشاه برای اهدا بعد تاسوعا وعاشورا

ابراهیم سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات این سازمان در استان برای اهدای خون مردم طی تاسوعا و عاشورای حسینی در استان کرمانشاه گفت: در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، سازمان انتقال خون استان هر روز از ساعت ۸ لغایت ۱۹ آماده خونگیری از مردم است.

وی افزود: شهروندان کرمانشاهی می توانند برای اهدای خون در دو روز مذکور به ساختمان مرکزی انتقال خون در استان، واقع در کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- خیابان بنت الهدی مراجعه کنند و همکاران ما در این مرکز آماده خونگیری از عزاداران عزیز هستند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص تعداد پایگاه های انتقال خون که در این دو روز کار می کنند، گفت: بخاطر انجام آزمایشات به طور متوسط در این دو روز خونگیری و اهدای خون فقط در ساختمان مرکزی به آدرس کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- خیابان بنت الهدی مراجعه کنند.

وی در خصوص چگونگی انجام «نذر خون» از سوی مردم و تدابیر اتخاذ شده به این منظور، و اینکه آیا این ظرفیت وجود دارد که مردم در دو روز تاسوعا و عاشورا بتوانند نذر خود را اهدا کنند؟، گفت: در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است که تمام افرادی که طی این دو روز موفق به اهدای نذر خون خود نشوند، ثبت نام به عمل آید و در فرصت مناسب جهت اهدای خون از آنان دعوت شود.

سلطانیان در خصوص اینکه هم اکنون، ذخیره خون استان در چه شرایطی است و بیشترین نیاز استان به چه گروه و فرآورده های خونی است؟ نیز گفت: هم اکنون ذخیره خون استان در حد مطلوب است و تمام نیازهای مراکز درمانی استان در داخل خود استان تامین می شود. و بیشترین نیاز به گروه های خونی در استان نیز، مربوط به گروه های خونی منفی است.

وی در خصوص اینکه بیشترین اهدا کننده گان را چه گروهی با چه درصدی اعم از سن و جنسیت تشکیل می دهند؟ هم افزود: بیشترین اهدا کنندگان ما را گروه سنی میانسال و مردان تشکیل می دهند.