جزئیات تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز / زنگنه رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات دولت به ایجاد شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز به ریاست وزیر نفت، رای مثبت داد. بر این اساس، این شورا قرار است عالی‌ترین مرجع تخصصی در سطح نفت برای ارایه مشاوره فنی-مهندسی در خصوص مخازن نفت و گاز خواهد بود. خبرگزاری مهر، متن کامل مصوبه هیات وزیران در خصوص تشکیل این شورا را منتشر می‌کند.

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵.۷.۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۰۰۵۴-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵.۶.۲۷ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوه‌نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

شیوه‌نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز

ماده ۱- شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز که در این تصویب نامه به اختصار «شورا» نامیده می شود، عالی‌ترین مرجع تخصصی در سطح صنعت نفت برای ارائه مشاوره فنی ـ مهندسی در خصوص مخازن نفت و گاز کشور و طرح های مربوط به نگهداشت تولید از مخازن و یا افزایش بازیافت از آنها می باشد و در این حوزه وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف- بررسی و اظهارنظر مشورتی فنی در مورد طرح ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز کشور.

ب- بررسی و اظهارنظر مشورتی فنی در خصوص برنامه‌های پیشنهادی مربوط به ساماندهی توسعه دانش فنی و نیز انتقال فناوری در امور مرتبط با مهندسی مخازن و زمین شناسی نفت و دیگر موارد مرتبط.

ب- ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه افزایش تولید و یا بهبود و افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز کشور و اظهارنظر مشورتی فنی در خصوص آنها حسب مورد.

ت- تایید خط پایه تخلیه مخازن، موضوع بند (غ) ماده (۱) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۸۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۶ و اصلاحیه آن موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت ۵۳۴۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۰.

ث- ارائه مشاوره و اظهار نظر فنی در دیگر موارد ارجاعی از سوی وزیر نفت در حوزه مهندسی مخازن.

ماده ۲- ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شور عبارتند از:

الف - وزیر نفت.

ب - معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.

پ - معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت.

ت - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

ث ـ مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

ج ـ مسئول ذی‌ربط منابع هیدروکربوری در ستاد شرکت ملی نفت ایران به معرفی مدیرعامل این شرکت

چ ـ چهار نفر از کارشناسان صنعت نفت در حوزه‌های مهندسی مخازن، زمین‌شناسی و علوم زمین

(Geology & GeoScience) در بخش نفت

ح ـ سه نفر از میان اعضای ایرانی هیأت‌های علمی و پژوهشی برجسته دانشگاه‌ها و مراکز معتبر پژوهشی داخل و خارج از کشور در حوزه‌های مهندسی مخازن، زمین‌شناسی و علوم زمین در بخش نفت.

تبصره ۱ـ اعضای موضوع بندهای (چ) و (ح) این ماده برای مدت دو سال توسط وزیر نفت انتخاب و منصوب می‌شوند و تغییر و تجدید انتخاب ایشان بلامانع است. اعضای موضوع بند (ح) توسط وزیر نفت پس از توافق با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب خواهند شد.

تبصره ۲ـ وزیر نفت مرجع قبول یا رد استعفای اعضای موضوع بندهای (چ) و (ح) است. در صورت استعفا، فوت یا عدم حضور سه جلسه متوالی غیرموجه در جلسات، شخص جایگزین برای باقی‌مانده دوره به ترتیب مقرر در این ماده تعیین خواهد شد.

ماده ۳ ـ نحوه برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری شورا به شرح زیر است:

الف ـ شورا حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت دبیرخانه تشکیل جلسه می‌دهد. در موارد ضروری به تشخیص رئیس شورا جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ب ـ ارجاع موارد و تعیین دستور جلسات شورا توسط وزیر نفت انجام می‌شود.

پ ـ ریاست جلسات با وزیر نفت بوده و در غیاب وی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت، ریاست جلسات را بر عهده خواهد داشت.

ت ـ جلسات شورا با حضور حداقل ۹ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است. در صورت تساوی آرا، نظر رئیس جلسه ملاک عمل خواهد بود.

ث ـ از دیگر افراد صاحب‌نظر حسب مورد می‌توان برای حضور در جلسات شورا (بدون حق رأی) دعوت کرد. همچنین مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز بنا به دعوت، حسب مورد می‌توانند در جلسات شورا (بدون حق رأی) حضور یابند.

ج ـ شورا می‌تواند حسب نیاز نسبت به تشکیل کارگروه‌های دایمی و یا موقت اقدام کند.

چ ـ تصمیمات شورا توسط وزیر نفت ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ ـ ساختار شورا به ترتیب زیر است:

الف ـ دبیرخانه دایمی شورا در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت (اداره کل نظارت بر بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن) مستقر خواهد شد و مدیرکل نظارت بر بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن (دبیر شورا) می‌تواند بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت کند.

ب ـ کلیه امور اداری مربوط به شورا و ارسال مدارک و اطلاعات برای اعضای شورا توسط دبیرخانه انجام می‌شود. دبیرخانه باید کلیه مذاکرات جلسات شورا را ثبت و ضبط کرده و اسناد آن را به طور مناسب نگهداری کند.

پ ـ بررسی، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات شورا و ارایه گزارش در این موارد به وزیر و شورا از وظایف معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت است.