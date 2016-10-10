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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

مدرس حوزه علمیه قم:

کمک و دستگیری از مردم ثوابی برابر «مجاهد فی سبیل الله» دارد

کمک و دستگیری از مردم ثوابی برابر «مجاهد فی سبیل الله» دارد

گرگان- مدرس حوزه علمیه قم گفت: کمک و دستگیری از مردم ثواب مجاهد فی سبیل الله دارد آن‌هم در زمانی که کسی از ما مددی طلب نکند و ناخواسته دستگیر دیگران باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در تجمع عاشورایی هیئت حضرت علی اکبر(ع) جمعیت هلال احمر گلستان گفت: اولین و بزرگترین امدادگر حضرت باری تعالی است، خداوند نظام هستی را امداد می‌کند، این خداست که زمین و زمان را یاری می رساند و خلق خدا و انسان ها همواره تحت امداد خدا هستند.

وی افزود: یکی از مشخصه های عام و جامع انبیا الهی؛ امداد رسانی در مسیر عبودیت حضرت ربوبیت بوده است. اهل بیت نبی خاتم (ع) نیز همواره در حال مدد و یاری امت بوده اند و هم اکنون حضرت حجت (عج) با یاری و عنایت خویش به مسلمانان و شیعیان مددهای الهی و غیبی تفضل می کند.

استاد حوزه های علمیه قم ضمن اشاره به آیات و روایات متعدد در باب عظمت یاری و کمک به خلق  خدا تصریح کرد: دستگیری و کمک به مردم معادل جهاد فی سبیل الله، حج و هزاران سال عبادت بیان شده است، تا آنجا که حضرت سیدالشهدا (ع) همواره تأکید بر رفع حاجات و خواسته های مردم درزمان مشکلات داشته اند و خود نیز در این مسیر همواره ثابت قدم بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: کمک و مساعدت مردم و همنوعان از روی محبت و رأفت، آن‌هم در زمانی که کسی از ما مددی طلب نکند و ناخواسته دستگیر دیگران باشیم، اجر و مزدی والاتر از ٩هزار سال عبادت و تزکیه شبانه روزی برای بندگان به‌ همراه دارد.

آیت الله سید مجتبی نورمفیدی ضمن قدردانی از برپایی محفل عزای حضرت سیدالشهدا (ع) بنام هیئت حضرت علی اکبر(ع) گفت: حضور شما جوانان و داوطلبان هلال احمر در هیئتی بنام نامی جوان رشید حضرت اباعبدالله (ع) و عزاداری برای آل الله، نشان از عشق و ارادت شما خوبان به ساحت نورانی اهل بیت (ع) دارد که این موضوع بسیار ارزنده و قابل تحسین است.

کد مطلب 3792476

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