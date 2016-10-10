خبرگزاری مهر – گروه استان ها: طرح منطقه آزاد تجاری سیستان از طرح هایی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید در استان در حال پیگیری است و می توان گفت شاید تنها روزنه امید مردم سیستان برای برون رفت از شرایط بحرانی منطقه است.

با این ملاحظه که حوزه سیستان جزء مناطقی است که دارای بالاترین درصد مهاجرت است و خالی شدن این منطقه حساس از سکنه قطعا باعث ایجاد نگرانی هایی در کشور می شود این طرح از سوی دولت به صورت جدی پیگیری می شود.

در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۴ طرح منطقه آزاد تجاری سیستان در نشست شورای عالی مناطق آزاد کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید و لایحه منطقه آزاد تجاری سیستان به مجلس نهم ارسال شد اما متاسفانه با توجه به ملاحظات نمایندگان مجلس نهم در تاریخ ۵ بهمن با این لایحه مخالفت شد.

دولت پس از شروع به کارمجلس دهم بار دیگر لایحه ایجاد منطقه آزاد سیستان را به همراه چند منطقه دیگر در نقاط مختلف کشور به مجلس دهم ارسال کرد که این لایحه در تاریخ ۲۳ تیر ۹۵ به صورت یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تصویب یک فوریت این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.

حال پس از گذشت چند ماه به گفته شهریاری نماینده زاهدان در مجلس کلیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده اما ظاهرا نقشه های این مناطق به مجلس ارائه نشده است.

«منطقه آزاد سیستان» معطل ضمیمه کردن نقشه مربوط به لایحه

در همین زمینه حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفته بود لایحه منطقه آزاد سیستان در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است ولی در لایحه ای که دولت فرستاده بود نقشه ها ضمیمه نشده بود.

وی افزوده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس با این وجود کلیات لایحه مناطق آزاد را تصویب کرد ولی برای اضافه کردن نقشه ها این لایحه را به دولت برگشت داد تا نقشه ها هم ضمیمه شوند زیرا طبق قانون نقشه ها باید ضمیمه باشد.

وی همچنین تصریح کرده بود دولت با گذشت نزدیک به یک ماه از این موضوع هنوز این نقشه ها را ضمیمه نکرده است ولایحه را به مجلس بر نگردانده است.

در خصوص ارسال نقشه ها با دولت مکاتبه شده است

احمدعلی کیخا نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر اظهار داشت: در تماسی که چند روز پیش با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشتم متوجه شدم که در لایحه ای که از سوی دولت ارسال شده ، نقشه های مناطق آزاد موجود نیست.

وی افزود: بر اساس قانون نقشه مناطق آزاد باید به تصویب مجلس برسد و متاسفانه در لایحه ای که دولت به مجلس ارسال کرده است نقشه ها ضمیمه نشده است.

وی گفت: بر اساس قانون باید محدوده مناطق آزاد توسط مجلس رویت شود و به تصویب برسد که به هر حال در آینده افزایش یا کاهشی در آن ایجاد نشود.

وی با اشاره به تصویب کلیات لایحه مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی در این خصوص مکاتبات لازم با دولت انجام شده است تا محدوده پیشنهادی مناطق آزاد را ارسال کند ولی ظاهرا دولت تاکنون این کار را انجام نداده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند با اشاره به پیگیری این موضوع تصریح کرد: ما در مجلس پیگیر هستیم که نقشه ها سریعتر از سوی دولت ارسال شود و در جلسه ای که در آینده نزدیک با آقای ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی دارم این قضییه را پیگیری می کنم.

استاندار سیستان و بلوچستان: من اطلاعی ندارم، پیگیری می کنم

علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در نشست خبری که روز دوشنبه با رسانه ها در استانداری برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: تا آنجایی که من در جریانم لایحه ارسال شده از طرف دولت کامل بوده و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تصویب رسیده است.

وی افزود : اما بنده از این موضوع مطلع نیستم و اگر این موضوع صحت داشته باشد آن را از طریق دولت پیگیری می کنم .

وی در این جلسه با اشاره به رایزنی های انجام شده در خصوص تصویب لایحه مناطق آزاد افزود: برای اینکه این لایحه تصویب شود تلاش ها و دیدارهای فراوانی با افراد مختلف از جمله رییس مجلس انجام شد.

استاندار سیستان و بلوچستان با انتقاد از هجمه ای که علیه مناطق آزاد ایجاد شده است، افزود: ایجاد مناطق آزاد تجاری می تواند توجه هئیت های تجاری را به این نقاط از کشور ایجاد کند و قطعا ایجاد این مناطق باعث تحول و تمرکز زدایی در کشور خواهد شد.