نبودزیرساختهای فناوری ازمشکلات ارائه خدمات الکترونیکی دراستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال حسن‌زاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نیروی انسانی و تجیهزات کافی در راستای خدمات الکترونیکی در استان مهیا است.

وی با بیان اینکه کمبود زیرساختهای الکترونیکی در این راستا مشکل ایجاد کرده است، گفت: در راستای افزایش وتوسعه زیرساختهای الکترونیکی در استان در سال جاری پروژه فیبر نوری به بهره‌برداری رسید.

حسن‌زاده راه‌اندازی نخستین دفتر خدمات الکترونیکی کشور در استان را از اقدامات مهم الکترونیکی شدن خدمات پستی عنوان کرد.

وی افزود: این دفتر در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان پایلوت کشوری راه اندازی شده است.

حسن زاده با اشاره به افزایش میزان مرسولات پستی در استان اظهار داشت: سال گذشته بیش از دو میلیون و ۳۲۰ هزار فقره مرسولات پستی در نقاط مختلف استان جابه‌جا شد.

مدیر کل پست استان افزایش سرانه ترافیک مرسولات پستی را از اولویت‌ها و هدف‌گذاری اصلی این شرکت عنوان کرد و گفت: میزان ترافیک تعیین شده مرسولات پستی در سال جاری چهار میلیون و ۳۶۰ هزار و ۸۰۰ فقره است.