به گزارش خبرنگار مهر، ایرج خدادادی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز غذا با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) اظهار داشت: روز جهانی غذا مصادف با ۲۴ مهرماه است که به احترام عزاداریهای ماه محرم متفاوت از سالهای گذشته برگزار میشود.
وی با اشاره به روز جهانی تخممرغ در دومین جمعه ماه اکتبر که در مورد اهمیت تخممرغ در جیره غذایی مردم است، ابراز امیدواری کرد: فرهنگسازی برای استفاده از این ماده غنی پروتئینی به خوبی انجام شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: نامگذاری روز جهانی غذا به دلیل دور هم جمع شدن مسئولان و نگاه مسئولانهتر به غذا است زیرا غذا نقش بسیار مهمی در زندگی افراد دارد و باید نگاه ویژهای به این حوزه در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: سه چهارم جمعیت جهان در تولید غذا نقش دارند و حداقل یک میلیارد نفر در جهان از گرسنگی رنج میبرند که این مشکل در مناطق مختلف جهان خود را نشان میدهد.
خدادادی افزود: کاهش رنج مردم از گرسنگی نیازمند تلاش برای رفع کمبودهاست و شعار امسال سازمان جهانی غذا و دارو نیز «تلاش همگانی برای تغییر رویکرد کشاورزی با هدف تأمین نیازهای جهان به غذای سالم و امن» است.
وی با بیان اینکه غذا دو مفهوم نهفته ایمنی و اهمیت را در بر دارد و با اشاره به اینکه تشکیل شورای سلامت و امنیت غذایی و کارگروه سلامت و امنیت غذایی از مصداقهای بارز اهمیت موضوع غذای سالم است، عنوان کرد: بیش از یک میلیارد نفر گرسنه در جهان داریم که با در نظر گرفتن کمبود مواد مفید این تعداد باز هم افزایش مییابد.
غذای مناسب از ابتلا به بیماری پیشگیری می کند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، برخورداری از سلامت مواد غذایی و پیشگیری از بروز بیماریها را ضروری دانست و گفت: از غذای مناسب میتوان در پیشگیری از ابتلا به بیماری و درمان آن بهره برد.
وی اضافه کرد: چنانچه آمار تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن کنار گذاشته شود بیش از ۵۵ درصد مرگ و میر افراد جهان مربوط به بیماریهای مزمن غیرواگیر است که بسیاری از این موارد با انتخاب الگوهای صحیح غذایی پیشگیری میشود.
خدادادی دانشگاهها را به عنوان سردمداران حوزه غذا و مشارکت در امنیت و تأمین ایمنی غذا عنوان کرد و گفت: سازمان جهاد کشاوزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر ادارهها و مجموعههای استان باید در تأمین امنیت غذایی تلاش کنند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه توسعه ششم بخشی از برنامههای عملیاتی را به طور مشخص و با هدف کاهش چربی، نمک و مواد قندی در فرآوردههای تولیدی در نظر قرار داده است، گفت: برنامهریزی برای جلوگیری از چاقی، دیابت و بیماریهای قلبی عروقی در دستور کار است تا از طریق غذا سلامت افراد تأمین شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان هدف از درج نشانگرهای تغذیهای را افزایش آگاهی مردم از نقش غذا دانست و افزود: مردم با مشاهده نشانگرهای تغذیهای از سلامت محصول خریداری شده آگاهی مییابند و از میزان چربی، نمک و سایر موارد آن محصول، مطلع میشوند.
وی یادآور شد: روز جهانی غذا سرآغازی برای ارتقای سطح آگاهی مردم و آگاهی از مضرات و منافع بالقوه آن برای اصلاح الگوهای غذایی است که این موضوع فقط با مشارکت اصحاب رسانه انجام میشود.
وی بااشاره به نقش رسانهها برای فرهنگسازی در مورد بهرهگیری از غذای سالم گفت: مطالب منتقل شده از طریق رسانهها بسیار تأثیرگذار است و وظیفه این معاونت، نظارت بر غذای مصرفی است و هنرمندی اصحاب رسانه در انتقال مطالب باید در خدمت سلامت جامعه قرار گیرد.
ظروف یکبار مصرف برای مصارف خاص طراحی شدهاند
وی در پاسخ به سئوالی در مورد استفاده از ظروف یکبار مصرف در نذور ماه محرم، برخورداری از جامعه سالم را مرهون آگاهسازی عمومی توسط رسانهها عنوان کرد و گفت: ظروف یکبار مصرف برای مصارف خاص طراحی شدهاند اما عدهای به دلیل ارزان بودن از آن استفاده میکنند که باید روشنگری در این زمینه انجام شود زیرا بیشتر افراد به دلیل ناآگاهی از این لوازم استفاده میکنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه بررسی ترکیبات ارگانیک در محصولات کشاورزی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی انجام میشود، گفت: کشاورزی در کشور ما به صورت سنتی است و با وجود تلاشها و آموزشهای انجام شده در مواردی، میزان زیادی سموم و کودهای دفع آفات استفاده میشود.
وی با تأکید بر اهمیت مکانیزهشدن و شناسنامهدار شدن کشاورزی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باقی مانده دفع آفات محصولات کشاورزی را میآزماید و نتایج آن را به وزارت خانه های مرتبط اطلاعرسانی میکند و هر ساله شش تا ۱۰ نوع محصول از نظر باقی مانده سموم بررسی میشود.
خدادادی در پاسخ به سئوالی در مورد کیفیت نان نانواییها گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان از زمان تحویل گندم به سیلوها، نگهداری و در اختیار قرار دادن آرد به نانوا بر سیستم نظارت بهداشتی دارد که گندم مورد استفاده از استانداردها و ضوابط برخوردار باشد.
وی با اشاره به روند کاهش مصرف جوش شیرین در نانواییهای استان عنوان کرد: با بررسی نمونههای برداشت شده در سال گذشته مشاهده شد که ۲ درصد میزان جوش شیرین استفاده شده در نانواییهای استان کاهش داشته است.
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