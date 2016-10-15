خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حاج «علیرضا قهرمانی» از مداحان خرم‌آباد است که به گفته خودش حدود ۵۵ سال از عمرش را برای امام حسین (ع) مداحی کرده است.

مداحی را از سن ۱۰ سالگی آغاز کرده است و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تا آخر عمر در هرکجا که باشم به عشق حسین (ع) مداحی خواهم کرد.

می‌خواهد حرف‌هایش را با یادی از مداحان و پیرغلامان قدیمی شهر شروع کند، کسانی که حالا در میان ما نیستند ولی همچنان نوحه و صدایشان برایمان آشنا است. از حاج «علی سلطانی»، حاج «حبیب نیکنام»، حاج «صادق نصیری» و حاج‌آقا «رایگان» حرف می‌زند و از زحماتی که این مداحان قدیمی برای برپایی عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در خرم‌آباد کشیده‌اند تشکر می‌کند.

علیرضا قهرمانی از خوابی می‌گوید که پدرش در حرم امام رضا(ع) دیده و شفای بیماری پدرش را ناشی از عنایت اهل‌بیت(ع) می‌داند. می‌گوید که همین موضوع باعث شده که از همان زمان یعنی هنگامی‌که کودکی هشت‌ساله بوده عشق و علاقه‌اش به ائمه اطهار (ع) دوچندان شده و از ۱۰ سالگی به مداحی روی آورد.

نیت خالص شرط اول مداحی

حاج‌آقا قهرمانی خود را از اولین پاسداران استان و اولین مداح رزمنده کشور می‌داند و می‌گوید: هنگامی‌که من در جبهه برای رزمندگان مداحی می‌کردم هنوز خیلی از افراد نامی این حوزه وارد عرصه مداحی در جبهه نشده بودند.

وی نیت خالص را شرط اول مداحی می‌داند و می‌گوید هنگامی‌که نیت انسان خالص بوده و قلب و زبان او یکی باشد امام حسین (ع) او را قبول خواهد کرد هرچند این امام همام هیچ‌کس را از در خانه خود رد نمی‌کند.

علیرضا قهرمانی گِل روز عاشورا که مردم خرم‌آباد بر سروصورت خود می‌مالند را متبرک می داند و می‌گوید: چندین بار شاهد شفا گرفتن بیمارانی که این گل را به بدن خود مالیده‌اند بوده‌ام. همچنین در ایام محرم معجزات فراوانی از شفای بیماران توسط امام حسین (ع) دیده‌ام.

وی اشعارِ مداحی‌هایش را از شعرهای جوانی به نام «رضا کمالوند» انتخاب می‌کند و یادآور می‌شود: در خرم‌آباد شاعرانی همچون «خالقی»، «پرورده»، «ترکاشوند» و ... در مدح امام حسین (ع) شعرهای زیادی سروده‌اند هرچند که این افراد در میان مردم ممکن است زیاد شناخته‌شده نباشند ولی نزد اباعبدالله شناخته‌شده هستند.

مداحی در محضر امام(ره)

از حاج‌آقا قهرمانی می‌خواهیم خاطره‌ای ماندگار از زندگی‌اش را تعریف کند و او به اولین دیدارش با امام(ره) اشاره می‌کند و می‌گوید: آن زمان بسیار جوان بودم که با «حاج وجودی» یکی از قاریان قرآن استان نزد امام رفتیم و حاجی به امام(ره) گفت برایتان جوانی آورده‌ام که فارسی نمی‌خواند و عشق او خواندن برای ائمه به زبان لری است سپس من نزد امام(ره) مداحی کردم؛ هرگز این خاطره را فراموش نخواهم کرد.

ازنظر علیرضا قهرمانی مردم شهر نوحه معروف وی با عنوان «تن بی‌سر خداحافظ» را بیشتر از دیگر نوحه‌هایش دوست دارند و می‌گوید من خودم به خاطر اینکه برادر مرده هستم و برادرم در دوران دفاع مقدس شهید شده است هرگاه برای حضرت ابوالفضل(ع) نوحه می‌خوانم بسیار اشک می‌ریزم.

این مداح پیشکسوت در سخنانی به جوانان توصیه کرد: عزاداری برای امام حسین(ع) را سبک نشمارند و این امام بزرگوار را به‌اندازه بزرگیش بشناسند.

قهرمانی توصیه هایش را اینگونه ادامه می دهد: به مداحان جوان توصیه می‌کنم نوحه‌خوانی برای اباعبدالله (ع) را به میلیاردها تومان پول نفروشند.

علیرضا قهرمانی که سال‌های زیادی است در محله «درب دلاکان» خرم‌آباد نوحه‌سرایی می‌کند داشتن چهار فرزند مؤمن را برای خود دارایی بزرگ می‌داند و می‌گوید: ۵۵ سال است که مداحی می‌کنم ولی هیچ‌گاه برای پست و مقام نخوانده‌ام بلکه همیشه برای دلِ خود خوانده‌ام به‌طوری‌که اکنون اجاره نشین بوده ولی هرگز ناراضی نیستم چراکه تمام زندگی من امام حسین (ع) است.

از قهرمانی می‌خواهم صحبت‌های پایانی‌اش را مطرح کند که می‌گوید ائمه معصومین (ع) واسطه فیض هستند و اگر قلبا و به‌دوراز ریا چیزی از آن‌ها خواسته شود عطا خواهند کرد من نیز خداوند را به آبروی امام حسین (ع) قسم می‌دهم هر کس که در هر مقامی دلسوزانه کار می‌کند هرچه می‌خواهد به دست آورد چون این مردم ولایتمدار شایسته خدمت هستند.