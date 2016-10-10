به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز غذا با ارائه توضیحاتی در مورد نشانگرهای رنگی تغذیهای، گفت: نشانگرهای رنگی تغذیهای همان برچسب، علامت و تصویر درج شده بر روی محصولات غذایی هستند که نشاندهنده استانداردهای مورد نظر است و بر اساس حقوق مشتری و مصرفکننده باید وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه برچسبهای نشانگرهای رنگی شناسنامه محصول است، اظهار ئاشت: سازمان غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو بر اساس استانداردهای مورد نظر، سلامت محصولات غذایی را تأیید میکند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ازجمله اطلاعات درج شده روی برچسبها را نام محصول، ترکیبات تشکیلدهنده، وزن و حجم خالص فرآورده، نام و نشان تولیدکننده، نشان غذا و دارو و نشانگر تغذیه دانست و یادآور شد: افراد باید برای خریداری مواد غذایی به برچسبها توجه کنند زیرا اقدامات کارشناسی ارزشمندی در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه نخستین همایش معرفی نشانگرهای تغذیهای در همدان برگزارشد، توضیحاتی در خصوص نشانگر رنگی تغذیهای ارائه کرد و گفت: پنج ردیف اطلاعات شامل میزان انرژی، قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس در نشانگرها وجود دارد که بر اساس معرفهای رنگی قرمز، نارنجی و زرد متمایز میشوند.
کاظمزاده بابیان اینکه کشورهای مختلف جهان و نه فقط ایران، گذاری به سمت بیماریهای غیرواگیر دارند و ایران نیز با سرعت به سمت بیماریهای غیرواگیر پیش میرود، گفت: استفاده از نشانگرهای تغذیهای به پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن شامل بیماریهای قلبی -عروقی، دیابت و انواع سرطانها کمک می کند و یک راهنمای تغذیهای مناسب برای انتخاب ماده غذایی سالمتر است.
وی گفت: برای افرادی که به صورت ارثی در معرض ابتلا به بیماریها هستند با مشاهده نشانگرهای تغذیهای با برخورداری از کمترین اطلاعات، سواد و دانش میتوانند از اطلاعات تغذیهای لازم در خصوص آن محصول غذایی بهرهمند شوند و به این ترتیب از بروز بیماریهای غیرواگیر پیشگیری شود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: نشانگرهای تغذیهای در دسترس و قابل درک برای تمام سنین است و به این منظور فرهنگسازی در مدارس در دستور کار است و از نوار سبز، نارنجی و قرمز به عنوان چراغ راهنما یاد میشود.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان فعالیتهای ویژهای در زمینه نشانگرهای تغذیهای داشته و دبیرخانه برچسبگذاری نشانگرهای تغذیهای در همدان ایجاد شده است.
کاظم زاده ازجمله اقدامات معاونت غذا و دارو را ایجاد کمیتههای مختلف، برگزاری همایشهای مختلف و راهاندازی کمپین آموزش همگانی دانست و گفت: این کمپین اردیبهشتماه در دانشگاه راهاندازی شد و همه شبکههای بهداشت و درمان استان، سازمانها و ادارههای استان درگیر این موضوع شدند و اطلاعرسانی در حوزه آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاهها نیز مورد توجه است.
وی از چاپ کتاب نشانگرهای رنگی تغذیهای خبر داد و گفت: ۲۷ مهرماه روز جهانی غذا نامگذاری شده که شعار امسال آن چند وجهی و چند جانبه است و به تغییرات آب و هوایی و آلودگی آبهای زیر زمینی نگاه ویژه دارد زیرا امروزه امنیت و ایمنی غذا در خطر است و باید برای کاهش آسیبها بیش از پیش تلاش شود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص برچسب اصالت کالا گفت: وضعیت کالاهای آرایشی بهداشتی محل سئوال توسط بسیاری از افراد است و دانشگاه علوم پزشکی همدان و معاونت غذا و دارو در این زمینه مسئولیت دارد و گزارشهای مردمی و کارشناسی را پیگیری میکند.
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