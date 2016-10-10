تماس لاریجانی با خانواده نماینده تهران/ پیگیری آخرین وضعیت جسمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در تماس تلفنی با خانواده عبدالرضا هاشم زائی نماینده مردم تهران، جویای احوال این نماینده شد.

رئیس قوه مقننه در این تماس تلفنی، ضمن دعا برای شفای عاجل این نماینده مجلس، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی وی قرار گرفت.

عبدالرضا هاشم زایی نماینده مردم تهران در مجلس که برای حضور در مراسم دهه اول محرم عازم روستای بیاضه زادگاه خود بود، در یک سانحه رانندگی در حوالی ساغند در ۱۲۰ کیلومتری اردکان مصدوم شد و پس آن برای مداوا به بیمارستانی در یزد منتقل شد.

در این حادثه، دو سرنشین خودروی مقابل نیز در آتش سوختند و جان باختند.