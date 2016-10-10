امیر پوردستان حملات دهشتناک آل سعود به یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی حملات وحشیانه آل سعود به صنعا را محکوم کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر دست جنایتکار یزیدیان فاسد و فرزندان سفاک شجره ملعونه هند جگرخوار، خون های پاک و مطهر چند صد نفر از مردم مظلوم یمن را بوسیله بمب های اهدایی شیطان بزرگ بر زمین ریخت تا شاید مرحمی بر شکست ها و تحقیرهایی باشد که این روزها در صحنه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گریبان آنها را گرفته است، این جنایتکاران از وعده خشم الهی غافل هستند که فرمود «و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» دیری نخواهد پایید که توفان خشم ملت صبور و بی دفاع یمن، چنان رعدی توفنده کاخ های پوشالی این ستمگران را که ماسک مسلمانی بر چهره و عبای امریکایی بر دوش و عینک صهیونیستی بر چشم دارند را احاطه کرده و به زباله دان تاریخ می ریزد «ان موعدهم الصبح، الیس الصبح بقریب».

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ ستاد احمد رضا پوردستان»