هیئت های عزاداری دزفول در مراسم خود از احشام استفاده نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی بیگدلی ظهر امروز دوشنبه در چهارمین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول در سال جاری که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: عزاداران حسینی در دزفول باید مراقب باشند تا تحت عنوان نذری و عزاداری موجب سد معبر، اختلال در آسایش و یا اشاعه بیماری نشوند.

وی با تاکید بر اینکه در مراسم ها و آیین ها مسائل حاشیه ای جایگزین مسائل اصلی نشوند، افزود: در سیره پیامبران و ائمه احترام به احشام ازجمله شتر و اسب جایگاه ویژه ای داشته در حالی که شاهد هستیم برخی هیئت های مذهبی دزفول، احشام را وارد فضای پر از دود و سروصدا می کنند که این یک نوع ظلم بزرگ به آنها محسوب می شود.

امام جمعه موقت دزفول با اشاره به مشکلات رخ داده در ایام محرم سال گذشته در دزفول به دلیل استفاده برخی هیئت های عزاداری از احشام، تاکید کرد: این موارد آثار مخرب فرهنگی را به دنبال دارد که در صورت بی توجهی خسارات جبران ناپذیری را می توانند به بار آورند.

حجت الاسلام بیگدلی با بیان اینکه به طور کلی استفاده از احشام در مراسم های عزاداری ماه محرم کارساز نیست، گفت: با پیگیری های صورت گرفته در شورای تامین، استفاده از احشام در هیئت های عزاداری با دستور دادستان عمومی و انقلاب دزفول ممنوع شده و با هر کسی که اقدام به ورود حیوانات به هیات های عزاداری کند برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دزفول با تاکید بر اینکه برای نذری دادن باید به دو مقوله آشپز و موادغذایی توجه زیادی شود، یادآور شد: اصل بصیرت افزایی و ایجاد شور وشعور در عزاداری حسینی در سطح شهرستان باید کاملا رعایت شود ضمن اینکه تمام هیئت ها باید در هنگام نذری دادن به مسائل فرهنگی، بهداشتی و حقوق شهروندی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی همچنین عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته، خوشبختانه تمام هیئت های عزاداری دزفول مجوز تردد در مسیر عزاداری را از سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اخذ کرده اند که کد ها باید به پرچم هیئت ها نصب شود تا نیروی انتظامی بتواند با مدیریت بهتری بر تردد هیئت ها نظارت داشته باشد.

حجت الاسلام بیگدلی در پایان خواستار شد؛ سایر موارد فرهنگی که رعایت آنها توسط هیئت های عزاداری حسینی در شهرستان لازم است نیز باید با مدیریتی درست فرهنگ سازی شوند.