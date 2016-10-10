به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفرانی عصر دوشنبه در نشست اعضای ستاد هماهنگی گرامیداشت هفته تربیت بدنی استان البرز که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های این هفته گفت: این هفته فرصتی بسیار مناسبی است تا همه ظرفیت ها و پتانسیل استان را برای کمک به رشد و توسعه ورزش و همچنین نهادینه کردن ورزش همگانی در درون خانواده ها به کار گیریم.

وی افزود: یکی از عمده ترین مشکلات جوامع امروز کمک تحرکی و ماشینی شدن زندگی انسان هاست که خود این مسئله اثرات مخرب و منفی را بر سلامت افراد می گذارد، به همین دلیل توجه به ورزش و پرداختن به آن می تواند تا حد بسیار زیادی از این آسیب ها جلوگیری کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به بخشی از برنامه های هفته تربیت بدنی، گفت: یکی از برنامه های قابل توجهی که در این هفته تدارک دیده ایم نمایشگاه دستاوردهای ورزش است که با همکاری هیئت های ورزشی از ۲۸ مهرماه در کرج برپا می شود.

وی ادامه داد: حضور پر رنگ هیئت های ورزشی و قهرمانان رشته های مختلف در طول برگزاری این نمایشگاه امری ضروری است که باعث غنای نمایشگاه و همچنین ارائه بهتر دستاوردها می شود.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته تربیت بدنی استان البرز خاطر نشان کرد: برای برپایی این نمایشگاه در اواخر هفته تربیت بدنی به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که از یک هفته به دو هفته افزایش یافته تا زمان بیشتری را برای ارائه خدمات و گزارش عملکردمان به جامعه و ورزش دوستان داشته باشیم.

غفرانی در پایان با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان البرز تصریح کرد: رئیس جمهور لطف و توجه ویژه ای به ورزش و ورزشکاران دارند که شایسته است جامعه ورزش و جوانان البرز در سفر وی به استان استقبالی پرشور و قدر شناسانه از دکتر روحانی و هیئت دولت داشته باشند.