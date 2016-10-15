راهکارحل اختلافات قراردادها رونمایی شد/ماموریت تازه سازمان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ویژه رئیسجمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی در مورد ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ه مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۳ اتخاذ شده است، را برای اجرای ابلاغ کردند.
اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع میشود:
۱-شرکت بهرنگ بتن فارس و شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در ارتباط با پیمانهای:
الف- اجرای شبکه جمعآوری و انشعابات خانگی فاضلاب حد فاصل خیابانهای روستا پیامآوران و فتحالمبین شهر دزفول
ب- اجرای زون سهفشاری خطوط اصلی شبکه توزیع آب آشامیدنی آبادان
۲- شرکت بهرنگ بتن فارس و شرکت آب منطقهای استان فارس در ارتباط با پیمان شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی شماره (۴) بند امیر
۳- شرکت مهندسین مشاور افراز پیمایش و شرکت آب منطقهای بوشهر در ارتباط با قراردادهای:
الف- نقشهبرداری خط انتقال از سد دشت پلنگ تا پارسشمالی
ب- خدمات تهیه نقشه زمین و فتوگرامتری سد دالکی
۴-شرکت مهندسی مشاور افراز پیمایش و شرکت آب منطقهای ایلام در ارتباط با قراردادهای:
الف- نقشهبرداری تعیین حریم و بستر رودخانههای شهرستان مهران
ب- نقشهبرداری تعیین حریم و بستر رودخانههای شهرستان دهلران
پ- نقشهبرداری تعیین حریم و بستر رودخانههای شهرستان ایلام
۵-شرکت دیگاب و شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در ارتباط با پیمان تهیه، حمل و راهاندازی و بهرهبرداری یک ساله تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی تصفیهخانه شهر بیجار
۶-شرکت مهندسین مشاور خاکواران و شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در ارتباط با قرارداد مطالعات ژئوتکنیک مرحله اول سد آب نهر
۷-شرکت آذرپستوان و شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در ارتباط با پیمانهای:
الف-عملیات بتنریزی و نصب دیوار بتنی پیشساخته محوطه تصفیهخانه فاضلاب اردبیل
ب-تکمیل ساختمانهای جنبی تصفیهخانه فاضلاب اردبیل (الحاقیه)
۸-شرکت بالار نصب رشت و شرکت آب منطقهای گیلان در ارتباط با پیمان احداث کانال اصلی ساحل راست پل رود
۹- شرکت پادیر پی سازه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در ارتباط با پیمان عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب بناب
۱۰-شرکت دناسازان شهر و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در ارتباط با پیمان بهسازی محور رامیان حدفاصل رامیان تا سه راهی شاهرود
۱۱-شرکت مراغ و اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در ارتباط با پیمان بهسازی محور رامیان حدافاصل رامیان تا سه راهی شاهرود
۱۲-شرکت تابان پیسازان و اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در ارتباط با پیمان احداث استخر دانشآموزی پیشوا
۱۳- شرکت کوهکار راهان و شرکت خاص خدمات هوایی پست و مخابرات در ارتباط با پیمان توسعه اپرون و احداث تاکسیوی ارتباطی فرودگاه پیام
۱۴-شرکت ساختمانی میشو و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در ارتباط با پیمان اجرای عملیات ساختمان توانبخشی و محوطهسازی ضلع شمالی پروژه فرهنگی و توانبخشی ایثارگران قم
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