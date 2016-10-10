طرح پرواز ممنوع در سوریه برای جلوگیری از فعالیت روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، نوذر شفیعی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توافق چندی پیش آمریکا و روسیه در ارتباط با بحران سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور، اظهار داشت: وزرای خارجه دو کشور توافقنامه‌ای را جهت مبارزه با تروریسم در سوریه امضا کردند و قرار شد که این موافقتنامه در شورای امنیت نیز مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. اما در ادامه راه ،آمریکایی‌ها مانع این موضوع شدند و به قول وزیر امور خارجه روسیه خیلی از افرادی که تلاش می‌کردند بحران حلب به نتیجه نرسد با این اقدام آمریکا در این ارتباط موفق شدند.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحران دمشق، در حال حاضر روسیه چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌های آمریکا در ارتباط با سوریه ندارد.

شفیعی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در قضیه آتش‌بس در سوریه نیز برخلاف توافق خود با روس‌ها عمل کرده‌اند و این آتش‌بس را نقض کردند ، تأکید کرد: سوریه برای روسیه ارزش حیاتی دارد واین کشور حاضر است به خاطر این منافع پای هر موضوعی بایستد. به همین خاطر است که در برابر تمام گزینه‌هایی که آمریکایی‌ها بر روی میز گذاشته‌اند، ایستاده است.

کارشناس مسایل سیاست خارجی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی فرانسه مبنی بر ایجاد کریدور پرواز ممنوع در سوریه، گفت: چنین موضوعی به منزله پایان فعالیت روسیه در سوریه است، چرا که این کشور حضور زمینی در سوریه ندارد و بیشترین نقش خود را از طریق هوایی انجام می‌دهد.

شفیعی با اشاره به تهدیدهایی که آمریکایی‌ها اخیراً علیه روسیه انجام دادند، افزود: در حال حاضر سوریه محل اقتدار و زورآزمایی روسیه و آمریکا است و اگر روسیه نتواند اقتدار لازم را در بحث سوریه از خود نشان دهد و در این ارتباط شکست بخورد دیگر جایی برای فعالیت در عرصه بین‌المللی نخواهد داشت.