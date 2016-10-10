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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

نماینده ولی فقیه در استان البرز:

حفظ ولایت مهم‌ترین معروف و تضعیف نظام بزرگترین منکر است

حفظ ولایت مهم‌ترین معروف و تضعیف نظام بزرگترین منکر است

کرج - نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه باید در دفاع از حق و بیان حقیقت همچون امام حسین(ع) رفتار کرد، گفت: حفظ ولایت مهم‌ترین معروف و تضعیف نظام اسلامی بزرگترین منکر است.

کد مطلب 3792521

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