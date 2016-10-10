به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در مراسم اجتماع بزرگ عاشورائیان کرج که عصر دوشنبه در میدان شهدا برگزار شد، اظهار کرد: این شور و حال حسینی باید با مباحث معرفتی تکمیل شود.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) شخصیت الهی است که لحظه های وجودی زندگی تا شهادت آن حضرت برای انسان ها درس زندگی است، افزود: عزاداران حسینی باید با پیام ها و ارزش ها آشنا شوند.

نماینده ولی فقیه در البرز خاطرنشان کرد: همه ساله با برپایی خیمه عزاداری امام حسین (ع)، شور و شعور حسینی را در کشور ایجاد می کند، بدون شک در هر مقطعی از زمان تاریخ تکرار می شود.

وی با بیان اینکه باید پیرو این مهم باید با شرایط جهان در بازه های مختلف زمانی آشنا باشیم، تصریح کرد: شیعیان باید پیرو خط فکری امام حسین(ع) باشند و در آن مسیر قدم بردارد.

وی با اشاره به انحرافات فکری و وجود گروهک های تکفیری در جهان امروز و وظایف مسلمانان در مقابله با این مسائل گفت: امام حسین(ع) به قشر خاصی مربوط نیست هر گوشه ای زندگی آن حضرت از آموزه های مختلفی برخوردار است که باید مورد توجه تمام اقشار گیرد.

امام جمعه کرج تصریح کرد: زندگی امام حسین(ع) و واقعه عاشورا برای بانوان نیز درس هایی دارد، نقش بانوان در کربلا بسیار مهم و حائز اهمیت بوده این مهم تنها مختص بانوان اهل بیت (ع) نمی شود.

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر لزوم توجه به فریضه مهم نماز، گفت: امام حسین(ع) نسبت به ادای فریضه واجب نماز اهتمام ویژه ای داشتند، این مهم باید مورد توجه شیعیان و مسلمانان واقع شود.

وی با اعلام اینکه حرکت امام حسین(ع) در کربلا روح عزت مداری و وفاداری در انسان را بیدار می کند، گفت: رعایت ادب ویژگی بارز حضرت ابوالفضل (ع) بود، باید فرهنگ حسینی در جامعه ترویج و نهادینه شود.

امام جمعه کرج با بیان اینکه باید در دفاع از حق و بیان حقیقت همچون امام حسین(ع) رفتار کرد، افزود: ریشه حرکت امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود، حفظ ولایت مهم ترین معروف و تضعیف نظام اسلامی بزرگترین منکر است.

وی با اشاره به اینکه عزت مندی و عزت مداری را باید از امام حسین(ع) به خوبی فرا گرفت و اجرایی کرد، گفت: امام حسین (ع) هرگز راضی به ذلت و خفت نشد، باید سطح معلومات افراد نسبت به واقعه بزرگ عاشورا ارتقاء داده شود.

نماینده ولی فقیه در البرز خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) به موجب حفظ امامت و اسلام توجه دشمنان را به حضرت علی اکبر(ع) معطوف کرد، این گونه از مفاهیم عمیق واقعه بزرگ عاشورا باید به جوانان آموزش داده شود.

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه پیام واقعه بزرگ عاشورا باید به خوبی فرا گرفته و در مسیر زندگی به کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: قرائت زیارت عاشورا وظیفه شیعیان در زمان غیبت را نشان می دهد.