جایگاه آمران به معروف باید در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی‌پناه در جمع اصناف و بازاریان یزد در گلزار شهدای امیرچخماق با اشاره به اینکه جایگاه آمر به معروف بسیار ویژه است، اظهار داشت: جامعه ما پذیرش امر به معروف و نهی از منکر را ندارد و قبل از هر اقدامی باید ابتدا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین بیان کرد: ابتدا باید معروف‌ها و منکرها را بشناسیم تا زمانی که تذکری داده می‌شود و از منکری نهی می‌شود یا به معروفی امر به می‌شود، مفسده‌ای به دنبال نداشته باشد.

محمدی پناه با برشمردن برخی آداب و احکام امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: اجرای این دو فریضه نیز احکامی دارد به عنوان نمونه وقتی مسئولی خطا می‌کند، وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر این است که در پنهان و خلوت موضوع را گوشزد کند زیرا قصد، مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح است.

جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: شخصی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، باید خود عمل کننده به معروف‌ها و دور از منکرات باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود تا نیاز به بروز برخی برخوردها و اتفاقات نباشد و شرایط به نحوی باشد که به فرموده رهبری شما بگویید و بروید.

محمدی پناه همچنین با اشاره به اینکه نیکی و بدی، معروف و منکر و خیر و شر از زمان خلقت بشر بوده است، افزود: ابلیس همواره از میان فرزندان آدم برای خود یارگیری کرده و خداوند انبیاء را برای هدایت بشر و امامان را برای اکمال دین فرستاد.