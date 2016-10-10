اصغر باقریان از سپاهان رفت/ سرمربی تیم ملی هندبال مدیرعامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه اصغر باقریان چند بار استعفای خود را به هیئت مدیره ارائه داده بود، در جلسه اخیر اعضای هیئت مدیره با این استعفا موافقت نمودند و محسن طاهری به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شد.

در نشست امروز عصر هیئت مدیره باشگاه، اعضای هیئت مدیره ضمن سپاس از زحمات مهندس اصغر باقریان، محسن طاهری را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کردند. طاهری در حال حاضر سرمربی تیم ملی هندبال ایران و تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان می‌باشد. وی سابقه سال ها حضور در هندبال ملی و باشگاهی را به عنوان کاپیتان در کارنامه دارد.

وی همچنین مدت یک سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره در باشگاه فولاد مبارکه فعالیت داشته است. وی مدت ۲۵ سال نیز سابقه کار در شرکت فولاد مبارکه در پست های اجرایی و عملیاتی را نیز در کارنامه دارد.