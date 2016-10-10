  1. استانها
  2. یزد
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۳

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در یزد زندگی می‌کنند/ غیرمجازها طرد شوند

۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در یزد زندگی می‌کنند/ غیرمجازها طرد شوند

یزد ـ نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس از حضور ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در استان یزد خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از این تعداد یعنی حدود ۶۰ هزار نفر از آنها تبعه غیرمجاز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی در جلسه ای نمایندگان استان یزد با برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان یزد اظهار داشت: برخی مشکلات در شهرستان‌های مختلف مشترک است و باید برای آن چاره اندیشی اساسی شود.

وی عنوان کرد: موضوع آب، مهاجرت‌های بی‌رویه به ویژه مهاجرت اتباع خارجی و ... از مسائلی است که تقریبا همه مناطق استان یزد را درگیر کرده است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات در مناطق مختلف استان، اتباع خارجی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در این استان زندگی می‌کنند که حدود ۶۰ هزار نفر آنها غیرمجاز هستند.

موسوی تاکید کرد: باید شرایط طرد اتباع خارجی غیرمجاز در استان فراهم شود زیرا مهاجرت این افراد مشکلات عدیده ای برای استان به وجود آورده اما وضعیت اتباع مجاز مشخص است و مسئولان باید برای ساماندهی آنها چاره اندیشی داشته باشند.

وی یکی از مسائل مهم در این زمینه را بحث اشتغال دانست و تصریح کرد: گرچه به نظر می رسد جوانان یزدی حاضر به انجام برخی مشاغل نیستند اما واقعیت است که حضور اتباع خارجی و شیوه های خاص آنها برای کار، نرخ ها در بسیاری از موارد شکسته و انجام کار برای جوانان ما مقرون به صرفه نیست که از آن جمله می توان به کارهای ساختمانی اشاره کرد.

موسوی افزود: این یک تهدید است که جوانان ایرانی و یزدی بیکار باشند و اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز مشاغل را اشتغال کرده باشند.

وی خواستار چاره اندیشی جدی از سوی مسئولان برای این موضوع شد و بیان کرد: برای نظم بخشیدن به این امر باید همدلی و همراهی هم میان مسئولان و هم میان مردم باشد.

کد مطلب 3792538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها