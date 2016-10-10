به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی در جلسه ای نمایندگان استان یزد با برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان یزد اظهار داشت: برخی مشکلات در شهرستان‌های مختلف مشترک است و باید برای آن چاره اندیشی اساسی شود.

وی عنوان کرد: موضوع آب، مهاجرت‌های بی‌رویه به ویژه مهاجرت اتباع خارجی و ... از مسائلی است که تقریبا همه مناطق استان یزد را درگیر کرده است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات در مناطق مختلف استان، اتباع خارجی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در این استان زندگی می‌کنند که حدود ۶۰ هزار نفر آنها غیرمجاز هستند.

موسوی تاکید کرد: باید شرایط طرد اتباع خارجی غیرمجاز در استان فراهم شود زیرا مهاجرت این افراد مشکلات عدیده ای برای استان به وجود آورده اما وضعیت اتباع مجاز مشخص است و مسئولان باید برای ساماندهی آنها چاره اندیشی داشته باشند.

وی یکی از مسائل مهم در این زمینه را بحث اشتغال دانست و تصریح کرد: گرچه به نظر می رسد جوانان یزدی حاضر به انجام برخی مشاغل نیستند اما واقعیت است که حضور اتباع خارجی و شیوه های خاص آنها برای کار، نرخ ها در بسیاری از موارد شکسته و انجام کار برای جوانان ما مقرون به صرفه نیست که از آن جمله می توان به کارهای ساختمانی اشاره کرد.

موسوی افزود: این یک تهدید است که جوانان ایرانی و یزدی بیکار باشند و اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز مشاغل را اشتغال کرده باشند.

وی خواستار چاره اندیشی جدی از سوی مسئولان برای این موضوع شد و بیان کرد: برای نظم بخشیدن به این امر باید همدلی و همراهی هم میان مسئولان و هم میان مردم باشد.