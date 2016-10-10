به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیلتن، ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد شورا و تبادل بحث و اظهارنظر در این جلسات، عنوان کرد: تاکنون در ادوار مختلف شورا مسائلی مطرح و مصوب شده است که بازخورد آنچنانی از سوی مردم نداشته و درواقع در کار مردم کم گرهگشایی شده است.
پیلتن افزود: حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای شهر میتواند این جلسات را عملیاتی، کاربردی و مصوبات آن را اجرایی کند چراکه مردم ماحصل و نتیجه کار را باید مشاهده کنند.
وی با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری بجنورد گفت: درآمدهای شهرداری بهشدت کاهش پیداکرده است و شهرداری به حد ورشکستگی و بحران رسیده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد عنوان کرد: شهرداری بجنورد دیگر قادر به پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل خود نیست چراکه در ماه ۴.۵ میلیارد تومان هزینه جاری اوست درحالیکه سطح درآمدی شهرداری به ۳.۵ میلیارد تومان در ماه نمیرسد.
پیلتن اظهار کرد: مردم توقع دارند و خواستار ایجاد فضاهای فرهنگی، تفریحی، خدماتی و غیره در شهر هستند اما با این شرایط درآمدی، باید شهر را مدیریت کنیم که مشکل است.
وی با اشاره به اینکه مردم برای ساختوسازهای خود پروانه میگیرند و در مقابل عوارض آن را پرداخت میکنند و در صورت کوچکترین تخلف بلافاصله برای آنان در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل پرونده و مبالغ جریمهای از مردم دریافت میشود اما چرا ادارات از این قانون مستثنی هستند.
وی افزود: قریب بهاتفاق ادارات بعد از تأسیس خراسان شمالی بدون کوچکترین توجهی به شهرداری و بدون پرداخت هزینههای صدور پروانه و عوارض ساختمانی، اقدام به ساختوساز کردند که باید بدانند این مبالغ حقالناس است و همانطور که مردم حق خود را میپردازند ادارات نیز باید این حقالناس را بپردازند.
رئیس شورای شهر بجنورد تصریح کرد: بزرگترین گرفتاری ما تأمین اجتماعی است که باوجوداینکه دوشنبهبازار بجنورد را با ۷.۵ میلیارد تومان واگذار کردیم و استخر شهروند را نیز توقیف و به مزایده گذاشتهاند، اما بااینوجود صورتوضعیت ۱۲ میلیارد تومانی برای ما ارسال میکنند.
پیلتن اظهار کرد: با این شرایط ما آماده هستیم شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد را تقدیم تأمین اجتماعی کنیم چراکه با این روندی که این نهاد پیش میرود اگر بدهیاش پرداخت نشود هرماه یک میلیارد تومان به آن افزوده میشود که معلوم نیست تا پایان سال چه رقم بزرگی شود.
وی خواستار حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای شهر بهصورت فصلی شد تا در حضور آنان این مسائل حلوفصل و امور مردم رسیدگی شود.
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