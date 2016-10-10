سکوت در برابر جنایت آل سعود و وهابیت جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی در مراسم روز هشتم دهه اول محرم که با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله مقتدایی و اقشار مختلف مردم، در مدرسه امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد، گفت: بازخوانی سخنان امام حسین(ع) برکات زیادی در ابعاد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه بعد مهم این گونه جلسات بیان سخنان مفید و ذکر مصائب سالار شهیدان امام حسین(ع) است، افزود: ذکر مصیبت مهم‌ترین عنصر این نوع جلسات است اگر بیان نشود، قطعاً جلسه مفیدی نخواهد بود.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: دنیای که امروز در آن قرار داریم از سفاکیت بی نظیری برخوردار است و آن هم مسئله یمن و کشتار مردم بیگناه این کشور است.

وی گفت: امروز بدترین جنایت در یمن صورت می‌گیرد و ابرقدرت‌ها و نهادهای حقوق بشری در دنیا سکوت اختیار کرده‌اند.

حجت الاسلام حسینی خراسانی با بیان این که سکوت مسلمان در برابر جنایت آل سعود و وهابیت جایز نیست، گفت: جنایتی که در یمن شاهد هستیم، به دست کسانی در حال وقوع است که روزی خود را خادم الحرمین می‌نامیدند.

وی گفت: وهابیت امروز ادامه دهنده افکار شیطانی یزیدی و معاویه است، ولی فرق آن با فجایع گذشته این است که این جنایت‌ها به صورت دیگر در حال به وقوع پیوستن است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: عاشوار یک پیام دارد و آن پیام شعار آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و ستم و «هیهات منا الذله» است.