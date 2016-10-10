کمیته هماهنگی پیگیری اجرای توافقنامه «بندر چابهار» تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، وزارت امور خارجه افغانستان، از پیشرفت کار پروژه های بزرگ اقتصادی چون تاپی، کاسا ۱۰۰۰، دهلیز اقتصادی چابهار و «لاجورد» خبر داد.

«احمد شکیب مستغنی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز در یک نشست خبری مشترک با «سهراب بهمن» سخنگوی وزارت اقتصاد، در کابل گفت: امروز افغانستان شاهد پیشرفت چشمگیری در کار پروژه های بزرگ اقتصادی است.

مستغنی افزود: در حاشیه نشست مجمع جهانی سازمان ملل؛ وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در مورد پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان (پروژه تاپی) گفتگو کردند و از پیشرفت چشمگیر در کار این پروژه، اظهار رضایت داشتند.

به گفته وی، کار این پروژه در خاک ترکمنستان ادامه دارد و تا حال بیش از ٨٠ کیلومتر کار ساخت این پروژه پیشرفت داشته است.

لازم به ذکر است توافقنامه این پروژه، در آذر ماه ١٣٨٩ از سوی روسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و پاکستان و وزیر انرژی هند به امضا رسیده است.

خط انتقال گاز تاپی، از منطقه دولت آباد ترکمنستان آغاز و به طول ۷۳۵ کیلومتر از طریق ولایات هرات، فراه، هلمند و قندهار افغانستان، تا پاکستان امتداد پیدا می‌کند و پس از امتداد ٨٠٠ کیلومتر در خاک پاکستان، در منطقه «فاضیلکا» در هندوستان به اتمام می رسد.

مستغنی در ادامه افزود: پس از اینکه توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند در مورد بهره برداری از بندر چابهار به امضا رسید، کار مراحل قانونی این توافقنامه میان افغانستان و ایران آغاز شد.

به گفته وی کابینه افغانستان، این توافقنامه را تایید نموده و در حال حاضر برای تایید در شورای ملی قرار دارد.

وی اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی این توافقنامه در دو کشور، کار روی ضمایم آن چون سهولت صدور روادید، گمرکات و ترانزیت، آغاز خواهد شد.

هفته قبل، وزرای حمل و نقل سه کشور در هندوستان یک نشست داشتند و در نتیجه آن، یک کمیته هماهنگی با هدف پیگیری توافقنامه بندرچاه بهار ایجاد شد.

شایان ذکر است بندر چابهار، به دلیل اینکه نزدیکترین راه دسترسی افغانستان به آبهای آزاد می باشد، از اهمیت فراوانی برای افغانستان برخوردار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه گفت: پروژه کاسا ۱۰۰۰، وارد مرحله عملیاتی شده و به خوبی پیش می رود.

کاسا ۱۰۰۰، پروژه انتقال ۱۳۰۰ مگاوات برق آبی قرقیزستان و تاجکستان از طریق افغانستان به پاکستان است.

وزارت خارجه افغانستان، در ماه خرداد سال گذشته اعلام کرده بود: بانک جهانی برای نهایی سازی این پروژه ۵۲۶ میلیون دلار کمک می‌کند.

مستغنی در ادامه تصریح کرد: تا حال، سه نشست در مورد توافقنامه پنج جانبه در مورد پروژه کریدور «لاجورد» برگزار شده است و به زودی چهارمین نشست در این مورد، در کشور آذربایجان برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: در چهارمین نشست، کار عملی این پروژه نهایی و به امضا خواهد رسید.

افغانستان که یک کشور محاط در خشکی است و تلاش دارد تا راه جدیدی برای دسترستی به آبهای آزاد از طریق کشورهای همسایه شمال خود که در گذشته کمتر در رقابت و تنش سیاسی افغانستان درگیر بوده‌اند، داشته باشد.

مسیر جدید (راه لاجورد)؛ افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان، به دریای سیاه و پس از آن با عبور از ترکیه، به دریای مدیترانه و اروپا وصل می کند.

«سهراب بهمن» سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان نیز در نشست امروز، پیشرفت کار پروژه های یاد شده را یک دستاورد بزرگ برای افغانستان خواند.

وی گفت: در کنار این پروژه ها، برنامه های مهم دیگری در بخش مهار آب جهت تولید انرژی برق و آبیاری زمین های کشاورزی، پروژه های زراعی جهت توسعه زراعت و تقویت بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده است.