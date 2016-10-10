معضلات جامعه کارگری استان یزد شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه مشترک نمایندگان استان یزد با برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان یزد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم در استان یزد، مشکلات جامعه کارگری است، اظهار داشت: قشر وسیعی از جمعیت استان یزد را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند و به طور قطع مشکلات این قشر بخش وسیعی از جامعه را درگیر می کند.

وی با اشاره به بروز برخی مشکلات از جمله قراردادهای سفید امضا، مشکلات بیمه ای، فراهم نبودن امنیت فیزیکی فضای کار و ... عنوان کرد: مشکلات جامعه کارگری باید احصا، شناسایی و برطرف شود.

صباغیان تصریح کرد: اکنون شرایط کاری به نحوی است که به دلیل تقاضای زیاد برای یک شغل، قرارداد سفید توسط کارگران امضا می شود و کارگران در چنین شرایطی امنیت شغلی ندارند.

نماینده مردم گسترده ترین حوزه انتخابیه استان یزد بیان کرد: در بخش ‌های دیگر نیز اغلب مشاغل با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از این مشکلات باید با پیگیری‌های صنفی و برخی با ورود مسئولان و پیگیری های آنها حل و فصل شود.

صباغیان ادامه داد: از جمله این مشاغل می توان به قالیبافی اشاره کرد که اکنون بیمه بسیاری از قالیبافان با مشکل مواجه شده است.

وی تصریح کرد: نمی توان منکر مشکلات جامعه کارگری شد بنابراین مسئولان نیز تلاش کنند زمانی که گزارش عملکرد ارائه می‌دهند، در کنار نقاط قوت، نقاط ضعف و مشکلات را نیز مطرح کنند تا نمایندگان بتوانند آن را از مجاری قانونی پیگیری کنند.