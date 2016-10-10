به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاج مهر عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری ۵۷ همایش پیادهروی با خانواده برگزار شده که در هیچ یک حمایتی از شهرداری نداشتیم.
وی افزود: این در حالی است که در سایر استانها شهرداریها اسپانسر اصلی همایشهای پیادهروی هستند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان متذکر شد: برای برگزاری همایش سراسری پیادهروی در دو مهر ماه ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شد که تنها از سوی سپاه و بسیج ۲۸ میلیون ریال کمک شده است.
تاج مهر با بیان اینکه شهرداری اردبیل در این همایش تأمین پنج کمکهزینه عتبات عالیات عهدهدار شد، ادامه داد: تاکنون این هدایا پرداخت نشده است.
وی با اشاره به برگزاری ورزش صبحگاهی در نقاط مختلف شهر ادامه داد: حتی در برگزاری این رویداد نیز حمایتی از سوی شهرداری دیده نمیشود.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان متذکر شد: با وجود کمبودها استان اردبیل توانسته است بعد از استان تهران رتبه دوم توسعه ورزشهای همگانی را کسب کند.
تاج مهر تداوم فعالیتهای ورزشی را مستلزم حمایت مسئولان عنوان کرد و افزود: انتظار میرود در کنگره کشوری ورزش همگانی در ۲۰ آبان ماه دستگاهها مشارکت کنند.
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