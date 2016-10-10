رئیس هیئت ورزش‌های همگانی اردبیل خواستار شد؛ شهرداری و شورای شهر اردبیل از همایش‌های پیاده‌روی حمایت کند

اردبیل – رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل با اشاره به توسعه همایش‌های پیاده‌روی در مرکز استان، خواستار حمایت شهرداری و شورای شهر اردبیل در برگزاری این برنامه‌ها شد.