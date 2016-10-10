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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۴

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی اردبیل خواستار شد؛

شهرداری و شورای شهر اردبیل از همایش‌های پیاده‌روی حمایت کند

شهرداری و شورای شهر اردبیل از همایش‌های پیاده‌روی حمایت کند

اردبیل – رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل با اشاره به توسعه همایش‌های پیاده‌روی در مرکز استان، خواستار حمایت شهرداری و شورای شهر اردبیل در برگزاری این برنامه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاج مهر عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری ۵۷ همایش پیاده‌روی با خانواده برگزار شده که در هیچ یک حمایتی از شهرداری نداشتیم.

وی افزود: این در حالی است که در سایر استان‌ها شهرداری‌ها اسپانسر اصلی همایش‌های پیاده‌روی هستند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان متذکر شد: برای برگزاری همایش سراسری پیاده‌روی در دو مهر ماه ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شد که تنها از سوی سپاه و بسیج ۲۸ میلیون ریال کمک شده است.

تاج مهر با بیان اینکه شهرداری اردبیل در این همایش تأمین پنج کمک‌هزینه عتبات عالیات عهده‌دار شد، ادامه داد: تاکنون این هدایا پرداخت نشده است.

وی با اشاره به برگزاری ورزش صبحگاهی در نقاط مختلف شهر ادامه داد: حتی در برگزاری این رویداد نیز حمایتی از سوی شهرداری دیده نمی‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان متذکر شد: با وجود کمبودها استان اردبیل توانسته است بعد از استان تهران رتبه دوم توسعه ورزش‌های همگانی را کسب کند.

تاج مهر تداوم فعالیت‌های ورزشی را مستلزم حمایت مسئولان عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود در کنگره کشوری ورزش همگانی  در ۲۰ آبان ماه دستگاه‌ها مشارکت کنند.

کد مطلب 3792569
محمد میرزایی ناطق

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